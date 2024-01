Nikki Haley bo nadaljevala predsedniško kampanjo

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je v nedeljo na ameriški televiziji NBC zagotovila, da bo nadaljevala kampanjo za osvojitev republikanske predsedniške nominacije, pri čemer je vodstvo republikanske stranke obtožila nepoštenih pritiskov, naj odstopi od tekme in zmago prepusti Donaldu Trumpu.

Bivši predsednik ZDA je zmagal na obeh dosedanjih preizkušnjah – strankarskih zborovanjih v Iowi in strankarskih volitvah v New Hampshiru, vendar pa je Haley ostala v tekmi. Naslednja bo 24. februarja na vrsti njena domača zvezna država, kjer Trump v anketah še vedno zanesljivo vodi.

Haley je na NBC dejala, da bo nadaljevala kampanjo, četudi izgubi volitve v Južni Karolini. »Moram pokazati, da dobivam zagon. Da sem močnejša v Južni Karolini kot pa v New Hampshiru, vendar to ne pomeni, da moram zmagati,« je dejala.

24. februarja bodo glasovali v njeni domači Južni Karolini, kjer zaenkrat še vodi Trump. FOTO: Allison Joyce Getty Images Via Afp

Nacionalni odbor republikanske stranke (RNC) je pred dnevi dobil predlog, naj Trumpa enostavno razglasi za zmagovalca in konča tekmo, vendar tega še ni storil. »Ne moreš sporočiti Američanom, da je tekme konec, ko sta glasovali le dve zvezni državi,« je dejala Haley in menila, da vodstvo stranke ne deluje pošteno.

Dodala je, da je Trump povečal napade nanjo, in pričakuje, da se bodo stopnjevali, kar pa je ne skrbi. Opozorila je, da se njen nasprotnik sooča s številnimi kazenskimi obtožnicami, kar mu bo odvračalo pozornost. »Nima samozavesti. Počuti se ogroženega. Zaveda se, da ga bodo vsa ta sojenja še bolj odvrnila od kampanje.«

Na demokratski strani medtem ni prave tekme, saj je trenutni predsednik Joe Biden zanesljivo osvojil prvo mesto na strankarskih volitvah v New Hampshiru s 64 odstotki glasov, čeprav njegovo ime sploh ni bilo uvrščeno na glasovnice in so ga volivci vpisovali sami.

Nacionalni odbor demokratske stranke (DNC) je namreč odločil, da bodo prve volitve za predsedniškega kandidata demokratov potekale v Južni Karolini, v New Hampshiru pa so jih vseeno izvedli prej, zaradi česar izidi ne štejejo.