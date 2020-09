Nikoli povsem zamrznjeni konflikt

Dolgoletna vojna zaradi sporne samorazglašene, a od nikogar priznane, republike Arcah se uradno ni končala. A tako hudih spopadov, kakor so se razvneli minuli konec tedna, ni bilo od maja 1994, ko sta s posredovanjem Rusije Armenija in Azerbajdžan sklenila premirje. Kaj se dogaja?Čeprav od takrat ni bilo pravega miru, takšnega medsebojnega obstreljevanja ni bilo od kratkih, a vročih spopadov aprila 2016, ki so trajali le štiri dni, potem pa se je vojna spet preselila na diplomatsko prizorišče. Tokrat je še huje, saj takrat v obeh vojskujočih se državah in samorazglašeni, a od nikogar priznani, državi Arcah niso razglasili ...