Nina Gregori se sooča z obtožbami o prikrivanju nepravilnosti

Nina Gregori, izvršna direktorica Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), ki se je januarja preimenoval v Evropsko agencijo za azil (EUAA), se sooča z anonimnimi obtožbami o slabem ravnanju, in sicer tri leta po tem, ko je bila zadolžena za obnovo kredibilnosti urada po nenadnem odstopu njenega predhodnika. José Carreira se je takrat soočal z obtožbami o nadlegovanju.

Anonimni zaposleni je prejšnji teden na agencijo EU za boj proti goljufijam (Olaf) in na evropsko komisijo poslal ovadbo oziroma pozval k preiskavi vodstva EUAA zaradi domnevnega nepotizma, zavajajočih poročil in napačno obravnavanih trditev o nadlegovanju.

Pritožba, s katero se je seznanil Financial Times, je usmerjena na izvršno direktorico Nino Gregori, z njo pa želi neimenovani žvižgač opozoriti na ponovno vzpostavitev pravilnega delovanja Evropske agencije za azil.

»Nina Gregori je vzpostavila kompleksen sistem pravnih struktur in kontrole, ki dajejo videz skladnosti in pravilnosti, vendar v resnici skrivajo in prikrivajo vse nepravilnosti agencije,« piše v obtožbi.

Obtožbe med drugim vključujejo imenovanja, ki so bila v nasprotju s kadrovskimi pravili. Po pisanju Financial Timesa so menda njeni zavezniki hitro napredovali, zaposlene pa je obdržala na delovnem mestu dlje od siceršnjega dogovora v pogodbah za določen čas.

Vodstvo obtožbe zanika

Nina Gregori in njeni višji menedžerji so v izjavi za Financial Times zavrnili obtožbe. V odgovoru po elektronski pošti so zapisali, da Gregorijeva in drugi višji menedžerji, navedeni v pritožbi, »ostro zanikajo anonimne obtožbe o hudih nepravilnostih in so užaloščeni zaradi napadov«. Obžalovali so »ponovno uporabo dejanskih netočnosti in izkrivljanja dejstev z namenom škodovanja dobremu imenu, ki so ga v agenciji gradili pod vodstvom Nine Gregori«. Dodali so, da bodo sodelovali z Olafom.

EUAA, ki ima sedež na Malti in zaposluje okoli 2000 ljudi, državam članicam nudi pravno, tehnično in operativno pomoč. Januarja je agencija dobila novo ime in okrepljen mandat za pomoč pri poenotenju načina, kako države članice obravnavajo prošnje za azil. Slovenska državljanka, ki je dve desetletji delala na notranjem ministrstvu RS, je bila imenovana prav z nalogo okrepitve nadzora nad zaposlovanjem, nabavo in notranjim nadzorom.

V obtožbah so vodstvu agencije očitali neupravičeno izplačane plače kot posledice napačnih imenovanj oziroma goljufivo uporabo evropskega proračuna, usmerjeno v neredna izplačila več desetim menedžerjem. Agencija za azil je menda zaposlila nekaj ljudi, ki so bili povezani s primeri korupcije, o katerih so javno poročali malteški mediji. Zaposlili so domnevno tudi sorodnike nekaterih menedžerjev agencije.

Kot še pišejo, so Nina Gregori in drugi menedžerji evropski komisiji in parlamentu pošiljali zavajajoča poročila in lažne podatke o svojih poročilih notranjega nadzora.

Olaf, enota EU za boj proti goljufijam, je potrdil, da je prejel pritožbo in ocenil njen »potencialni preiskovalni interes po standardnih postopkih«. Tudi v komisiji so potrdili prejem pritožbe.