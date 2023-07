Niti inflacija jih ne bo zadržala doma

V nadaljevanju preberite:

Skrb, da bi se na potovanju okužili s koronavirusom, so nadomestile denarne skrbi. »Inflacija je prva skrb potnikov,« navaja Ipsos, »in ekonomski razlogi so prva ovira med razlogi, zakaj si ne bi privoščili potovanja«. Nanje se v raziskavi sklicuje 47 odstotkov Evropejcev in polovica Američanov ter Kanadčanov. Skrb zaradi podražitev letos med potencialnimi turisti prednjači daleč pred drugimi – celo pred ekološkimi zadržki in pred ukrajinsko krizo. Covid-19 in izogibanje gneči skrbi le še enega od desetih vprašanih. Da se ljudem zaupanje, ki ga je porušila epidemija, vrača, pa po Ipsosu kaže tudi načrtovanje potovanj nekaj mesecev vnaprej.