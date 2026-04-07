Niti pomoč iz ZDA ne bo v pomoč Orbánu

Večina volivcev na Madžarskem je odločenih, za koga bodo glasovali v nedeljo, zgolj en visoki obisk bo težko kogarkoli prepričal, da si bo premislil in svoj glas namenil komu drugemu, je obisk ameriškega podpredsednika J. D. Vancea v Budimpešti za Delo komentiral Géza Jeszenszky, prvi zunanji minister Madžarske po padcu komunizma. Po njegovem prepričanju Viktorju Orbánu ni rešitve, četudi se v njegovo reševanje dejavno vključujeta Moskva in Washington.

Madžarski premier Orbán je v Budimpešti gostil ideološkega sopotnika, ameriškega podpredsednika J. D. Vancea, da bi madžarskim volivcem pred nedeljskimi volitvami pokazal, kako največja velesila na svetu stoji ob strani aktualni oblasti.