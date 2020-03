Nizka cena nafte – vzpostavljanje nove fosilne hierarhije

Velik del svetovnega gospodarstva stoji. Letalske družbe so prizemljile svoja letala. Precej okrnjen je ladijski promet (potniški se je skoraj ustavil). Po svetu je v karanteni že skoraj tri milijarde ljudi: osebni promet v mestih se je v marcu zmanjšal za polovico. Temu primeren je bil tudi padec porabe nafte. In s padcem porabe – več kot 20 odstotkov in to je šele začetek – tudi cene. Ta je v ponedeljek prvič po letu 2002 padla pod 20 dolarjev za sodček.Nizka cena nafte na svetovnem tržišču – ta je v zadnjem četrtletju padala najhitreje v zgodovini in dobesedno strmoglavila – je seveda v osnovi povezana s pandemijo ...