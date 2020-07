Nizozemec v vlogi trdosrčnega severnjaka

Zdravstvena kriza je v politikih razkrila najboljše, najslabše in vse, kar pade vmes. Razkrila je tudi razliko med sposobnostjo in nesposobnostjo ter med vsebino in balastom. Pri nizozemskem premieru Marku Rutteju, ki bo na tokratnem vrhu EU igral vlogo trdosrčnega severnjaka, pripravljenega pogojevati vsak cent evropske pomoči, se zdi, da je predvsem izkristalizirala njegov smisel obstoja in mu pomagala odgovoriti na vprašanje, zakaj po desetih letih še vedno vztraja na oblasti. Rutte je v nekaterih pogledih najbolj spregledana zgodba o uspehu na evropskem političnem odru. Na tokratnem vrhu bo voditelj s tretjim najdaljšim ...