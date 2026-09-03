Nizozemska preselila 86 ton zlata iz ZDA in Kanade v Združeno kraljestvo

Nizozemska centralna banka je po pisanju britanskega Guardiana sporočila, da je 86 ton svojih zlatih rezerv preselila iz ZDA in Kanade v Združeno kraljestvo, pri čemer je kot razlog navedla »naraščajoče geopolitične nemire«. V De Nederlandsche Bank (DNB) so prepričani, da se bo z zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, v kriznih razmerah lažje trgovalo kot s tistimi, ki jih hranijo v New Yorku in Ottawi.

»Zaradi tega se DNB najhitreje lahko uporabi v kriznih razmerah,« je v sredo sporočila centralna banka. »S tem korakom smo izboljšali možnost uporabe zlatih rezerv. Predvidevamo, da nam zlata nikoli ne bo treba uporabiti, vendar je kljub temu treba okrepiti našo odpornost in pripravljenost,« je izjavil predsednik DNB Olaf Sleijpen.

Zlato v teh negotovih časih ostaja še kako pomembno. FOTO: Hiba Kola/Reuters

Skupne nizozemske zaloge zlata so konec leta 2025 znašale 612,4 tone in so bile ocenjene na 72,2 milijarde evrov, je sporočila DNB. Pred namestitvijo je nizozemska banka imela 31,3 odstotka svojega zlata v New Yorku in 19,7 odstotka v Ottawi. Po selitvi je vsaka država predstavljala 18,5 odstotka nizozemskih zlatih rezerv.

Delež zlata, ki ga hranijo v Londonu, se je povečal z 18,1 na 32,1 odstotka. Banka še vedno hrani 30,8 odstotka svojega zlata na Nizozemskem, piše Guardian.

Prenos je bil delno izveden z nakupom in prodajo, delno pa s fizičnim prenosom zlata, je sporočila banka. Banka je iz ZDA in Kanade v nizozemski Zeist najprej premestila več kot 27 ton fizičnega zlata, nato pa je enako količino zlata preselila iz Zeista v London, s čimer se je preprečilo taljenje zlatih palic.

»Z združevanjem nakupa in prodaje ter fizičnega transporta so se tveganja, povezana s fizičnim premikanjem velike količine zlata, razpršila,« je sporočila DNB. Operacija je potekala med marcem in avgustom letos, so še sporočili.

Laurent Schwartz, predsednik pariške organizacije Comptoir National de l'Or (Nacionalni števec zlata), ki pomaga pri trgovanju z zlatom, je dejal, da centralne banke že kakšno desetletje premikajo svoje zlate rezerve, dodaja Guardian. »Trenutni politični kontekst v Združenih državah bi lahko nekatere centralne banke spodbudil k temu, da dajejo prednost drugim lokacijam za shranjevanje,« je dejal.

Londonski trg je najgloblji in najbolj likviden, je pojasnil Schwartz, zaradi česar je v krizi lažje uporabiti zlato. »Centralne banke lahko tam lažje posodijo svoje zlato drugim bančnim institucijam.«

John Plassard, analitik pri švicarski banki Cité Gestion, je povedal, da je bil nizozemski ukrep namenjen »zagotovitvi večje takojšnje razpoložljivosti v primeru krize«. Za zdaj je šlo za »dokaj enkraten ukrep«, vendar je opozoril, da bi lahko, če bi druge centralne banke sledile temu zgledu, to škodovalo zaupanju v ZDA.

V začetku leta so se v Nemčiji pojavili pomisleki glede varnosti nemških zlatih rezerv v New Yorku, piše Guardian. Vendar se je močna nemška centralna banka za zdaj odločila, da svojih rezerv ne bo preusmerila iz New Yorka. »Newyorška centralna banka Fed je in ostaja pomembno skladišče našega zlata,« je januarja sporočila Bundesbank.