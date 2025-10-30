Na volitvah izenačena Jetten in Wilders, kdo bo oblikoval koalicijo?

Na Nizozemskem so se v sredo začele parlamentarne volitve. Levosredinska stranka D66, ki jo vodi Rob Jetten, je tesno izenačena s protimuslimansko nacionalistično stranko Geerta Wildersa. Prešteli so že 97 odstotkov glasov, obe stranki imata glede na zadnje podatke 26 sedežev v 150-članskem parlamentu, poroča nizozemska tiskovna agencija ANP.

Sprva je vodila stranka D66, Jetten pa je ob tem dejal, da se je več milijonov Nizozemcev odločilo, da se bodo poslovili od politike negativnosti. Wilder je bil nad rezultatom razočaran in komentiral, da si takšnega izida ni želel, saj je izgubil najmanj deset sedežev. Kljub temu je dejal, da je to njegov drugi najboljši rezultat na volitvah, potem ko je leta 2023 dobil 37 sedežev, navaja BBC.

Tesno jima sledijo tri stranke, desnosredinska konservativna stranka VVD (Ljudska stranka za svobodo in demokracijo) z 22 sedeži, levo usmerjena zelena stranka GroenLinks z 20 sedeži in krščanski demokrati z 18 sedeži.

Wilders je na volitvah leta 2023 dosegel presenetljivo zmago in oblikoval desno koalicijo, vendar so njegovi partnerji zavrnili možnost, da bi postal premier. Vlada se je sesula junija letos, ko so drugi člani koalicije zavrnili njegovo strogo azilno politiko in mu dali vedeti, da z njim ne želijo več sodelovati.

Wilders priznava, da je malo verjetno, da bo lahko sam oblikoval vlado. Jetten, ki je priljubljenost dokazal že z uspešno kampanjo, ima boljše možnosti za oblikovanje koalicije, kljub temu da na volitvah ni dosegel jasne zmage.

Vodja stranke PVV Geert Wilders je bil nad rezultatom razočaran, a meni, da bi bilo lahko še slabše. FOTO: Sem Van Der Wal/AFP

Ankete so za Jettenovo stranko D66 predvidele 12 sedežev. Jetten se je v zadnjih tednih nato pojavil na številnih televizijskih debatah in intervjujih. Sodeloval je tudi na kvizu Najpametnejša oseba (De slimste mens), kjer je politik le še pridobil na priljubljenosti, piše BBC.

Jetten je dejal, da si želi ustvariti široko koalicijo, ki je tako stabilna kot ambiciozna. V njej vidi stranko VDD pod vodstvom Dilan Yesilgöz, zeleno stranko GroenLinks, ki jo vodi nekdanji evropski komisar Frans Timmermans, in krščanske demokrate CDA, ki so bili vsi prav tako uspešni na volitvah.

Timmermans je bil nad rezultati volitev razočaran. V anketah so namreč predvideli, da bo leva, zelena stranka drugouvrščena, po zadnjih podatkih pa je na četrtem mestu. Timmermans je dodal, da bo odstopil z mesta vodje stranke in prevzel odgovornost za rezultat.

Wilders, ki je septembra praznoval 62. rojstni dan, je dejal, da se še ne poslavlja od politike. »Ne boste se me znebili, dokler ne bom star 80 let,« je še dodal. Po mnenju politologa Matthijsa Rooduijna z Univerze v Amsterdamu je Wilders izgubil veliko neodločenih podpornikov drugim strankam tako sredinskim kot bolj radikalnim, navaja BBC. Wilders je kljub temu dejal, da bi bila izguba sedežev še hujša glede na to, da je sam razdrl zadnjo koalicijo in se odločil za manjšo volilno kampanjo kot njegovi tekmeci.

Veselje Jettenovih podpornikov

Podporniki stranke D66 so se zbrali na glasbenem prizorišču v Leidnu, univerzitetnem mestu med Amsterdamom in Haagom ter tam pričakali rezultate. Ko so se napovedi prvih anket razjasnile, se je po dvorani večkrat zaslišal vzklik »da, zmoremo«, ki je postal njihov neuradni moto.

Podporniki stranke Democrats 66 proslavljajo obetavne rezultate volitev. FOTO:Piroschka Van De Wouw/Reuters

Jetten, ki bo najverjetneje postal najmlajši premier v sodobni nizozemski zgodovini, je svojim podpornikom dejal: »Uspelo nam je – najboljši rezultat, kar jih je D66 kadarkoli dosegla.« Dodal je, da kljub temu čudi veliko odgovornost do Nizozemcev, ki so glasovali za druge stranke.

»V prihodnjih letih bomo storili vse, da pokažemo vsem Nizozemcem, da lahko politika in vlada spet delujeta v njihovo korist – da lahko znova razmišljajo in so ambiciozni, da bo Nizozemska lahko napredovala,« je povedal 38-letni politik.

V delu volilne kampanje so se pri D66 osredotočali na vprašanja priseljevanja in prenatrpanih azilnih centrov, vendar je bil za številne volivce odločilen odgovor na vprašanje kritičnega pomanjkanja stanovanj. V državi z okoli 18 milijoni prebivalcev manjka skoraj 400.000 stanovanj. Jettenova stranka je obljubila, da namerava v okviru načrta za reševanje stanovanjske krize zgraditi deset novih mest, še navaja BBC.