Na Kitajskem v zadnjem dnevu potrdili 61 novih okužb

8.10 Po več mesecih novi primeri okužbe v Vietnamu

7.44 Na Kitajskem potrdili 61 novih okužb z novim koronavirusom

7.11 Johnson nad debelost, katera poslabša potek prebolevanja koronavirusa

6.42 Nizozemskim muzejem zaradi pandemije grozi zaprtje

Vietnam je za tujce zaprl priljubljeno turistično obalno mesto Danang, potem ko so bili štirje tamkajšnji prebivalci po testiranjih pozitivni na novi koronavirus, poroča BBC. Od aprila so po skoraj stotih dneh to prvi primeri novih okužb. Vietnamski premierje pojasnil, da naj bi evakuacija trajala štiri dni, za 80.000 obiskovalcev naj bi vzpostavili številne dodatne lete. Prebivalce je pozval, naj ponovno upoštevajo socialno razdaljo in zaprejo vse nenujne dejavnosti, vendar popolne zapore mesta še ni odredil.V Vietnamu, ki velja za državo, kjer so s hitrimi in odločnimi vladnimi ukrepi uspešno zajezili epidemijo, so od izbruha potrdili le 420 primerov, za novim koronavirusom pa ni umrl nihče.Na Kitajskem so v zadnjem dnevu potrdili 61 novih okužb z novim koronavirusom, od tega 41 v zahodni provinci Xinjiang, ki je postala eno glavnih žarišč v državi. Skrb pa vzbuja tudi žarišče v vzhodnem mestu Dalian, zato so danes preventivno odpovedali več sto letov.V Xinjiangu so vseh 41 novih primerov potrdili v prestolnici Urumqi, kjer se virus še naprej širi. Pristojni so potrdili že več sto okužb in asimptomatskih primerov, več tisoč ljudi pa je na opazovanju. V provinci Liaoning, kjer je glavno žarišče v Dalianu, so potrdili 14 novih primerov. Izbruh povezujejo z lokalno tovarno za predelavo morske hrane. Zdravstvene službe so uvedle karanteno za vse bližnje stike, a število okužb še naprej raste. V mestu so preventivno odpovedali tudi 412 letov, kar predstavlja okoli 80 odstotkov celotnega zračnega prometa.Kitajska je po izbruhu novega koronavirusa konec lanskega leta uspešno omejila njegovo širjenje tudi zaradi strogih ukrepov omejevanja gibanja. V zadnjih tednih se pojavljajo predvsem posamezna žarišča. STABritanski premierbo objavil obsežen načrt boja proti debelosti v Združenem kraljestvu. Načrt je izdelan na podlagi študije, ki je pokazala, da debelost poslabša potek prebolevanja covida-19. Program, vreden 11 milijonov evrov, naj bi okoli 35 milijonov Britancev, ki so pretežki, spodbudil k bolj zdravemu načinu življenja. Med predvidenimi ukrepi so prepoved oglaševanja nezdrave hrane na televiziji pred 21. uro ter obvezna navedba kalorij v jedilnih listih v restavracijah.Okrog sto muzejev na Nizozemskem je opozorilo, da bodo zaradi koronavirusa morda morali zapreti vrata, če ne bodo dobili finančne podpore. Anketa, ki jo je združenje muzejev opravilo med 430 institucijami, njegovimi članicami, je pokazala, da brez finančne podpore preti zaprtje zlasti manjšim muzejem, ki imajo manj kot 40.000 obiskovalcev na leto.Vlada je sicer ob začetku pandemije namenila 300 milijonov evrov za pomoč kulturnim institucijam, vendar pa so sredstva pomagala predvsem velikim muzejem. Manjši so medtem ostali odvisni od lastnih prihodkov. Če se bo majhen obisk nadaljeval, večina muzejev v prihodnjem letu predvideva nadaljnje izgube. Celotni kulturni sektor na Nizozemskem bo imel zaradi koronavirusne krize predvidoma 2,6 milijarde evrov izgube.