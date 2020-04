Nizozemsko sodišče širi pravico do evtanazije

​Odzivi iz Slovenije

Nizozemsko vrhovno sodišče je v torek odločilo, da so lahko bolniki s hudo obliko demence, če so pred tem pisno izrazili željo in pod ostrimi zakonsko določenimi pogoji, deležni evtanazije Pred tem je veljalo, da mora pacient pred posegom še enkrat potrditi svojo zahtevo, kar je ljudem s hudo obliko demence oteževalo dostop do evtanazije. Zdaj zadošča, da je bolnik izrazil pisno zahtevo, preden je bolezen napredovala in ko je še lahko jasno izražal svojo voljo.Potreba po sodni presoji in razjasnitvi možnosti evtanazije bolnikov se je pokazala po tem, ko je bil sodno preganjan zdravnik, ki je na podlagi predhodne pisne zahteve pacientke z alzheimerjevo boleznijo pri njej izvedel evtanazijo. 74-letnica je, po tem ko ji je bila diagnosticirana alzheimerjeva bolezen, v pisni obliki zahtevala evtanazijo, ko bo bolezen dovolj napredovala.Po tem, ko sta po predpisih dva neodvisna zdravnika potrdila, da so pogoji ustrezni, ji je zdravnik dal pomirjevalo in pričel poseg, vendar se je pacientka predčasno zbudila, pri čemer so jo ožji člani njene družine fizično držali pri miru, da je zdravnik lahko zaključil poseg.Okrožno sodišče je lani zdravnika spoznalo za nedolžnega in ugotovilo, da je bil postopek izveden pravilno, na vrhovno sodišče pa je bila naslovljena prošnja za pravno pojasnitev izvedbe evtanazije pri pacientih z demenco.Nizozemska je bila prva država na svetu, ki je leta 2002 pod strogimi pogoji legalizirala evtanazijo. Primeri evtanazije bolnikov z demenco so sicer izjemno redki. Od leta 2002 do lanskoletnega sojenja je bilo takih primerov na Nizozemskem manj kot 20, navaja britanski The Guardian.Primer je odzvanjal tudi v debati o evtanaziji na naših tleh. Domnevne zlorabe in nepravilnosti pri izvajanju evtanazije na Nizozemskem so namreč argument, na katerega se v javnih debatah pogosto sklicujejo nasprotniki evtanazije pri nas, je za Delo povedal eden najvidnejših zagovornikov legalizacije evtanazije dddr. Andrej Pleterski , ki je poudaril, da je odločitev sodišča še en dokaz, da na Nizozemskem pri evtanaziji ni zlorab. »Nasprotniki evtanazije se sistematično izogibajo evidencam, hkrati pa so tako prepričani v svoj prav, da če sodišče presodi drugače, kot menijo, da bi moralo, to interpretirajo kot krivosodje in zaroto, v kateri nizozemski zdravniki s pomočjo sodišča proti njihovi volji pobijajo starce,« je stanje debate o evtanaziji v Sloveniji opisal Pleterski. Odločitev sodišča je označil za pomembno, saj uvaja trdno pravilo tam, kjer je praksa pokazala, da so obstajale nejasnosti, morda pa bi nekega dne lahko služila za zgled pri pripravi slovenske zakonodaje na tem področju, če bo do tega prišlo, je dodal.Eden najglasnejših nasprotnikov legalizacije evtanazije dr. Matjaž Zwitter pa meni, da pri odločitvi sodišča, da je evtanazijo mogoče izvesti na podlagi predhodne zahteve brez ponovne privolitve, ni več mogoče govoriti, da gre za evtanazijo, saj ta temelji na svobodni privolitvi pri polni zavesti. Te ni mogoče dati vnaprej, brez nje pa to ni več evtanazija, temveč uboj, je prepričan. Poleg soglasja je nujni pogoj za izvedbo evtanazije, da pacient trpi, trpljenje pa je subjektivno, torej tretja oseba o tem, ali dementni pacient trpi ali ne, ne more presojati, meni Zwitter.