Nizozemsko vrhovno sodišče: Država mora znižati izpuste

Podnebne spremembe kot grožnja uresničevanju človekovih pravic

Kaj pa nizozemski podnebni cilji?

Nizozemsko vrhovno sodišče je potrdilo sodbama sodišč nižjih stopenj, da mora država do leta 2020 znižati izpuste ogljika za najmanj 25 odstotkov v primerjavi z letom 1990.Primer zoper Nizozemsko je pred šestimi leti sprožila organizacija Urgenda Foundation, za tem pa se je po svetu zvrstilo še več takih primerov, poroča britanski Guardian. Nizozemsko vrhovno sodišče je odločilo, da gre podlago za ustrezno ukrepanje zoper podnebne spremembe najti v 2. (pravica do življenja) in 8. členu (pravica do zasebnega in družinskega življenja) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.Da je odločitev nizozemskega vrhovnega sodišča pomemben mejnik v luči drugih sorodnih sodnih postopkov po svetu, je med drugim menil posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in okolje. Po njegovem odločitev potrjuje, da podnebne spremembe predstavljajo grožnjo uresničevanju človekovih pravic, navaja Guardian. Sodba da prav tako prikimava pravnim zavezam bogatih držav k učinkovitem nižanju izpustov.Kot še piše britanski časopis, je sodba vrhovnega sodišča ključna tudi za sodni proces zoper naftno podjetje Shell. Nizozemska izpostava organizacije Prijatelji zemlje in Milieudefensie Shell obtožujeta neustreznega poslovnega modela, ki temelji na izkoriščanju fosilnih goriv in po mnenju človekoljubnih organizacij zavira uresničevanje podnebnih ciljev.Da bo nizozemski vladi uspelo uresničiti podnebne cilje do leta 2020, je po poročanju tujih medijev malo verjetno. Nizozemska vlada je sicer lani v prvem uradnem dokumentu s področja boja zoper podnebne spremembe napovedala 49-odstotno znižanje izpustov do leta 2030 v primerjavi s količino izpustov iz leta 1990. Naslednje leto se bodo Nizozemci predvidoma pričeli opuščati proizvajanje električne energije iz premoga.