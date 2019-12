No, Iran, saj gre! Trump se pogaja s Teheranom

Iranski zunanji minister Zarif pozdravlja znanstvebuja Sulejmanija. Foto Wana News Agency Via Reuters

New York – Hvala, Iran, za poštena pogajanja, vidite, da lahko dosežemo dogovor! S tem tvitom je ameriške predsednik Donald Trump pozdravil iransko izpustitev ameriškega podiplomskega študentapo treh letih v zaporu zaradi obtožb vohunjenja. V ZDA so hkrati izpustili iranskega znanstvenika, ki je bil v Atlanti zaprt zaradi kršenja trgovinskih sankcij proti Iranu.Trump se je za posredovanje zahvalil Švici, kamor je najprej prispel 38-letni princetonski študent Xiyue Wang, ni pa si mogel kaj, da ne bi izstrelil besedne salve proti svojemu demokratskemu predhodniku. Opozoril je, da je bil Wang zaprt v času prejšnje administracije »kljub 150 milijardnem darilu Iranu«, vrnjen pa med njegovo vladavino. »Vidite, da lahko dosežemo dogovor!« Ameriški podiplomski študent je v Iranu raziskoval dinastijo Kadžar, preden so ga leta 2017 obsodili na dsetletno zaporno kazen zaradi obtožb vohunjenja. Ameriški državni sekretar pa je povedal, da ne bodo odnehali, dokler ne bodo doma vsi v Iranu zaprti ameriški državljani.Zadovoljstvo zaradi imenjave zapornikov in zahvalo Bernu je izrazil tudi iranski zunanji minister, ki se je sam odpravil po izpuščenega iranskega znanstvenika v Švico, ki že vse od iranske islamske revolucije iz leta 1979 v Teheranu predstavlja ZDA. Strokovnjak za izvorne celice Sulejmani je bil oktobra lani aretiran na čigaškem letališču, obtožili so ga poskusa izvoza prepovedanih bioloških materialov v Iran. Washington in Teheran sta se še nedavno opazovala le prek muhe na puški, potem ko je Iran sestrelil ameriškega vojaškega drona ter ga obtožujejo tudi napadov na savdske naftne obrate. Nekateri takšna dejanja pripisujejo iranski živčnosti zaradi ameriških sankcij, pomanjkanje, ki ga prinašajo, pa so vplivale tudi na nedavne nemire v islamski republiki. Po še nepotrjenih poročilih so jih oblasti krvavo zatrle.Medtem pa prihajajo na dan podrobnosti o savdskem strelcu, ki je v mornariškem letalskem oporišču Pensacola na ameriški Floridi ubil tri ljudi in jih osem ranil, preden je z njim obračunala policija. Podporočnikje bil na urjenju v ZDA, le nekaj dni pred napadom pa naj bi gostil večerjo z ogledom video posnetkov množičnih ubojev. Enega od savdskih vojaških študentov, ki se je udeležil večerje, so opazili v bližini streljanja s kamero v roki, druga dva sta sedela v bližnjem avtomobilu. Oblasti še vedno preiskujejo, ali je šlo za teroristično dejanje.