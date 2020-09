No, kdo je zdaj tu klovn?

Ko na Kitajskem kdo v istem stavku omeni besedi »cesar« in »klovn«, mu ni treba izgovoriti imena človeka, o katerem govori. Ve se, za koga gre. Seveda sledi kazen, in ta ni blažja od tiste, ki bi si jo, na primer, zaradi žalitve kralja kdo zaslužil na Tajskem. Le da na Kitajskem to poteka malce drugače.Znani tajkun in bloger Ren Zhiqiang je bil v torek obsojen na 18 let zapora, in to, kot je zapisano v obsodbi pekinškega okrožnega sodišča, zaradi korupcije ter poneverbe javnih sredstev, od katerih je v svoj žep spravil skoraj tri milijone dolarjev. Devetinšestdesetletni Ren je bil namreč predsednik državnega holdinga ...