    Svet

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    Avstralija, Kanada in Združeno kraljestvo so sprejeli omejitve, ki so zmanjšale število študentov iz tujine na njihovih univerzah. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Galerija
    Avstralija, Kanada in Združeno kraljestvo so sprejeli omejitve, ki so zmanjšale število študentov iz tujine na njihovih univerzah. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    R. I.
    10. 10. 2025 | 09:21
    10. 10. 2025 | 10:27
    6:32
    A+A-

    Teden razglasitev Nobelovih nagrad vedno prinese val ugibanj o letošnjih nagrajencih, hkrati pa na plan privrejo številne zanimivosti iz statistike podeljevanja. Revija Nature, denimo, ugotavlja, da je med 202 nagrajencema za fiziko, kemijo in medicino v tem stoletju (od leta 2000 naprej) manj kot 70 odstotkov takšnih, ki prihajajo iz države, kjer so nagrado dejansko prejeli.

    image_alt
    Nobelova nagrada za fiziko: kaj je kvantno tuneliranje in kje ga najdemo?

    Preostalih 63 nagrajencev je zapustilo svojo rodno državo pred prejetjem Nobelove nagrade, pogosto so prečkali več mednarodnih meja, kaže analiza revije Nature.

    Prvi iz Jordanije

    Med nagrajenci, ki so emigrirali v druge države, sta tudi dva izmed treh dobitnikov Nobelove nagrade za kemijo, ki so jih podelili v sredo. Richard Robson je bil rojen v Združenem kraljestvu, zdaj pa živi v Avstraliji. Omar Yaghi, ki se je rodil v Amanu v družini palestinskih beguncev in zdaj živi v ZDA, pa je postal prvi Nobelov nagrajenec iz Jordanije na področju znanosti. Dva od treh dobitnikov Nobelove nagrade za fiziko za leto 2025 sta prav tako priseljenca: Michel Devoret je bil rojen v Franciji, John Clarke pa v Združenem kraljestvu, vendar sta oba prebivalca ZDA.

    Priseljenci so že dolgo pomembno prisotni na Nobelovem odru, med njimi tudi svetovni znanstveniki, kot je Albert Einstein, ki je odšel iz svoje rodne Nemčije v Švico (kasneje tudi v ZDA), ter Marie Curie, ki je zapustila svojo domovino Poljsko, da bi delala v Franciji.

    Omar Yaghi, prvi Nobelovec iz Jordanije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Omar Yaghi, prvi Nobelovec iz Jordanije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

    Negotovost bega možganov

    Prihodnost povezave med imigracijo in Nobelovimi nagradami je negotova. Avstralija, Kanada in Združeno kraljestvo so sprejeli omejitve, ki so zmanjšale število študentov iz tujine na njihovih univerzah. Trumpova administracija je letos že zmanjšala milijarde dolarjev v znanstvenih raziskovalnih subvencijah. Nova politika ZDA pa zahteva 100.000 ameriških dolarjev pristojbine za vsako prijavo za H-1B vizum, na katerega se zanašajo nekateri raziskovalci, rojeni v tujini, da bi lahko delali v ZDA.

    Talenti so povsod, priložnosti pa ne

    Zakaj je torej toliko »tujih Nobelovih nagrajencev«? Kot ugotavlja Ina Ganguli, ekonomistka z Univerze Massachusetts Amherst, je dejstvo, da talent lahko »nastane« kjerkoli, priložnosti pa niso povsod. Najplodnejše znanstvene priložnosti, torej usposabljanja, oprema, raziskovalne skupnosti, so namreč razpršene po svetu. Ena najbolj atraktivnih destinacij za bodoče znanstvenike so ZDA. Bo tako glede na ameriško politiko tudi v prihodnje?

    Mednarodni tok znanstvenikov in študentov namreč preprečujejo številne ovire. V ZDA, na primer, lahko zaradi širitve proračunskih rezov in strožje imigracijska politika, ki jo je letos uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, pričakujemo beg možganov. Bela hiša se na prošnjo za komentar o vplivu Trumpovih politik, kot navaja Nature, ni odzvala. Je pa Caroline Wagner, strokovnjakinja za znanstveno in tehnološko politiko na Ohio State University v Columbusu, prepričana, da bodo takšne omejitve upočasnile hitrost novega raziskovanja.

    Tudi Avstralija je omejila število mednarodnih študentov, ki jih lahko njihove institucije sprejmejo vsako leto, Japonska pa je predlagala zmanjšanje finančne podpore za študente iz drugih držav.

    V ZDAlahko zaradi širitve proračunskih rezov in strožje imigracijska politika, ki jo je letos uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, pričakujemo beg možganov. FOTO: Tom Little/Reuters
    V ZDAlahko zaradi širitve proračunskih rezov in strožje imigracijska politika, ki jo je letos uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, pričakujemo beg možganov. FOTO: Tom Little/Reuters

    Med tistimi, ki so že prečkali meje, je Andre Geim, fizik z Univerze v Manchestru v Združenem kraljestvu, prejemnik Nobelove nagrade za fiziko leta 2010. Znanstvenik, rojen v Rusiji nemškim staršem, pravi, da se je selil v času svoje raziskovalne kariere in opravljal različna dela v Rusiji, na Danskem, v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. »Če ves čas ostaneš na istem mestu, veliko zamudiš,« je povedal.

    Globalno središče znanosti

    Od 63 nagrajencev, ki so prejeli nagrado po tem, ko so zapustili svoje rojstne države, jih je 41 v času prejema Nobelove nagrade živelo v ZDA. Te so postale globalno središče znanosti zlasti po drugi svetovni vojni. Mednarodne raziskovalce so pritegnile velikodušne subvencije in vrhunske univerze.

    »Tisto, kar imamo v ZDA, je edinstveno. To je destinacija za najboljše študente in znanstvenike,« pravi Ina Ganguli. Naslednja najbolj priljubljena država za selitev je bilo Združeno kraljestvo, ki je bilo dom sedmih priseljenih Nobelovih nagrajencev.

    Imigranti so že dolgo pomembno prisotni na Nobelovem odru, med njimi tudi svetovni znanstveniki, kot je Albert Einstein, ki je odšel iz svoje rodne Nemčije v Švico in kasneje ZDA. FOTO: arhiv
    Imigranti so že dolgo pomembno prisotni na Nobelovem odru, med njimi tudi svetovni znanstveniki, kot je Albert Einstein, ki je odšel iz svoje rodne Nemčije v Švico in kasneje ZDA. FOTO: arhiv

    Po drugi strani je 13 Nobelovih nagrajencev, ki so se rodili v Združenem kraljestvu, prejelo nagrado, medtem ko so živeli drugje, morda zaradi višjih plač in prestižnejših položajev. Veliko število bodočih Nobelovih nagrajencev je zapustilo tudi Nemčijo, saj je šest nagrajencev živelo kot izseljencev, prav tako je bilo podobno z Japonsko, Francijo in Rusijo, ki so imele po štiri Nobelove izseljence.

    Po drugi svetovni vojni so ZDA postale globalno središče znanosti, pravi Ganguli. Mednarodne raziskovalce so tja pritegnile velikodušne subvencije in vrhunske univerze. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Po drugi svetovni vojni so ZDA postale globalno središče znanosti, pravi Ganguli. Mednarodne raziskovalce so tja pritegnile velikodušne subvencije in vrhunske univerze. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

    Največ fizikov nobelovcev iz tujine

    Med znanstvenimi kategorijami Nobelovih nagrad ima fizika najvišji delež nagrajencev, rojenih v tujini v tem stoletju: 37 odstotkov. Za njo sledi kemija s 33 odstotki, na koncu pa medicina s 23 odstotki.

    Fizika verjetno sodi v sam vrh že zaradi zahtevne opreme, pojasnjuje Caroline Wagner. Dragi trkalniki, reaktorji, laserji, detektorji in teleskopi, ki so potrebni za vrhunske raziskave v fiziki, so večinoma na voljo v nekaj vodilnih državah. »Zato bodo vrhunski raziskovalni talenti verjetno odšli na mesta z vrhunsko opremo. Medicina pa ni področje, ki bi bilo odvisno od opreme, zato je lažje ostati doma.«

    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada za mir

    Zakaj Trump najverjetneje ne bo prejel Nobelove nagrade za mir?

    Danes bodo v Oslu razglasili Nobelovega nagrajenca za mir. Trump se v veliki želji po nagradi sklicuje na svoje mirovne pobude – od Gaze do Konga.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Književnost

    Nobelovo nagrado za literaturo je prejel madžarski avtor László Krasznahorkai

    Kot je zapisala akademija, jo je prejel »za njegovo prepričljivo in vizionarsko delo, ki v središču apokaliptičnega strahu potrjuje moč umetnosti«.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za kemijo: kaj so mofi in kakšne razvijajo v Sloveniji?

    Izjemnost teh materialov je, da imajo zelo veliko površino – v enem samem gramu mofa se lahko skriva površina več nogometnih igrišč.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Razlagamo

    Nobelova nagrada za fiziko: kaj je kvantno tuneliranje in kje ga najdemo?

    Letos mineva sto let od začetka razvoja sodobne kvantne mehanike.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nobelove nagrade

    Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

    Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 dobijo John Clark, Michel H. Devoret in John M. Martinis.
    Saša Senica 7. 10. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Medicina

    Za prestižno nagrado je izvedel sredi divjine

    Fred Ramsdell je bil na pohodu v divjini Idaha, kjer ni omrežja, in so ga komaj doklicali z veselo novico.
    7. 10. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Nobelova nagradaAlfred NobelNobelov nagrajenecfizikaznanostZDA

    Kultura  |  Film & TV
    Švicarski režiser

    Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

    Milo Rau: Navdihuje ga citat filmskega režiserja Godarda: »Ne delaj političnih filmov. Filme delaj politično«.
    Nina Gostiša 10. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Mednarodni odnosi

    Svet brez središča: ZDA se umikajo, Kitajska vstopa, OZN molči

    Če je bila OZN v 20. stoletju otrok vojne, bi morala v 21. stoletju postati varuhinja miru in pravičnosti v svetu.
    Božo Cerar 10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

