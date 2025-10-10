Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

Teden razglasitev Nobelovih nagrad vedno prinese val ugibanj o letošnjih nagrajencih, hkrati pa na plan privrejo številne zanimivosti iz statistike podeljevanja. Revija Nature, denimo, ugotavlja, da je med 202 nagrajencema za fiziko, kemijo in medicino v tem stoletju (od leta 2000 naprej) manj kot 70 odstotkov takšnih, ki prihajajo iz države, kjer so nagrado dejansko prejeli.

Preostalih 63 nagrajencev je zapustilo svojo rodno državo pred prejetjem Nobelove nagrade, pogosto so prečkali več mednarodnih meja, kaže analiza revije Nature.

Prvi iz Jordanije

Med nagrajenci, ki so emigrirali v druge države, sta tudi dva izmed treh dobitnikov Nobelove nagrade za kemijo, ki so jih podelili v sredo. Richard Robson je bil rojen v Združenem kraljestvu, zdaj pa živi v Avstraliji. Omar Yaghi, ki se je rodil v Amanu v družini palestinskih beguncev in zdaj živi v ZDA, pa je postal prvi Nobelov nagrajenec iz Jordanije na področju znanosti. Dva od treh dobitnikov Nobelove nagrade za fiziko za leto 2025 sta prav tako priseljenca: Michel Devoret je bil rojen v Franciji, John Clarke pa v Združenem kraljestvu, vendar sta oba prebivalca ZDA.

Priseljenci so že dolgo pomembno prisotni na Nobelovem odru, med njimi tudi svetovni znanstveniki, kot je Albert Einstein, ki je odšel iz svoje rodne Nemčije v Švico (kasneje tudi v ZDA), ter Marie Curie, ki je zapustila svojo domovino Poljsko, da bi delala v Franciji.

Omar Yaghi, prvi Nobelovec iz Jordanije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Negotovost bega možganov Prihodnost povezave med imigracijo in Nobelovimi nagradami je negotova. Avstralija, Kanada in Združeno kraljestvo so sprejeli omejitve, ki so zmanjšale število študentov iz tujine na njihovih univerzah. Trumpova administracija je letos že zmanjšala milijarde dolarjev v znanstvenih raziskovalnih subvencijah. Nova politika ZDA pa zahteva 100.000 ameriških dolarjev pristojbine za vsako prijavo za H-1B vizum, na katerega se zanašajo nekateri raziskovalci, rojeni v tujini, da bi lahko delali v ZDA.

Talenti so povsod, priložnosti pa ne

Zakaj je torej toliko »tujih Nobelovih nagrajencev«? Kot ugotavlja Ina Ganguli, ekonomistka z Univerze Massachusetts Amherst, je dejstvo, da talent lahko »nastane« kjerkoli, priložnosti pa niso povsod. Najplodnejše znanstvene priložnosti, torej usposabljanja, oprema, raziskovalne skupnosti, so namreč razpršene po svetu. Ena najbolj atraktivnih destinacij za bodoče znanstvenike so ZDA. Bo tako glede na ameriško politiko tudi v prihodnje?

Mednarodni tok znanstvenikov in študentov namreč preprečujejo številne ovire. V ZDA, na primer, lahko zaradi širitve proračunskih rezov in strožje imigracijska politika, ki jo je letos uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, pričakujemo beg možganov. Bela hiša se na prošnjo za komentar o vplivu Trumpovih politik, kot navaja Nature, ni odzvala. Je pa Caroline Wagner, strokovnjakinja za znanstveno in tehnološko politiko na Ohio State University v Columbusu, prepričana, da bodo takšne omejitve upočasnile hitrost novega raziskovanja.

Tudi Avstralija je omejila število mednarodnih študentov, ki jih lahko njihove institucije sprejmejo vsako leto, Japonska pa je predlagala zmanjšanje finančne podpore za študente iz drugih držav.

Med tistimi, ki so že prečkali meje, je Andre Geim, fizik z Univerze v Manchestru v Združenem kraljestvu, prejemnik Nobelove nagrade za fiziko leta 2010. Znanstvenik, rojen v Rusiji nemškim staršem, pravi, da se je selil v času svoje raziskovalne kariere in opravljal različna dela v Rusiji, na Danskem, v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. »Če ves čas ostaneš na istem mestu, veliko zamudiš,« je povedal.

Globalno središče znanosti

Od 63 nagrajencev, ki so prejeli nagrado po tem, ko so zapustili svoje rojstne države, jih je 41 v času prejema Nobelove nagrade živelo v ZDA. Te so postale globalno središče znanosti zlasti po drugi svetovni vojni. Mednarodne raziskovalce so pritegnile velikodušne subvencije in vrhunske univerze.

»Tisto, kar imamo v ZDA, je edinstveno. To je destinacija za najboljše študente in znanstvenike,« pravi Ina Ganguli. Naslednja najbolj priljubljena država za selitev je bilo Združeno kraljestvo, ki je bilo dom sedmih priseljenih Nobelovih nagrajencev.

Imigranti so že dolgo pomembno prisotni na Nobelovem odru, med njimi tudi svetovni znanstveniki, kot je Albert Einstein, ki je odšel iz svoje rodne Nemčije v Švico in kasneje ZDA. FOTO: arhiv

Po drugi strani je 13 Nobelovih nagrajencev, ki so se rodili v Združenem kraljestvu, prejelo nagrado, medtem ko so živeli drugje, morda zaradi višjih plač in prestižnejših položajev. Veliko število bodočih Nobelovih nagrajencev je zapustilo tudi Nemčijo, saj je šest nagrajencev živelo kot izseljencev, prav tako je bilo podobno z Japonsko, Francijo in Rusijo, ki so imele po štiri Nobelove izseljence.

Po drugi svetovni vojni so ZDA postale globalno središče znanosti, pravi Ganguli. Mednarodne raziskovalce so tja pritegnile velikodušne subvencije in vrhunske univerze. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Največ fizikov nobelovcev iz tujine

Med znanstvenimi kategorijami Nobelovih nagrad ima fizika najvišji delež nagrajencev, rojenih v tujini v tem stoletju: 37 odstotkov. Za njo sledi kemija s 33 odstotki, na koncu pa medicina s 23 odstotki.

Fizika verjetno sodi v sam vrh že zaradi zahtevne opreme, pojasnjuje Caroline Wagner. Dragi trkalniki, reaktorji, laserji, detektorji in teleskopi, ki so potrebni za vrhunske raziskave v fiziki, so večinoma na voljo v nekaj vodilnih državah. »Zato bodo vrhunski raziskovalni talenti verjetno odšli na mesta z vrhunsko opremo. Medicina pa ni področje, ki bi bilo odvisno od opreme, zato je lažje ostati doma.«