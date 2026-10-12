Nobelova nagrada za ekonomijo ameriškima makroekonomistoma

Kraljeva švedska akademija znanosti se je odločila, da nagrado za ekonomske vede v spomin na Alfreda Nobela za leto 2026 podeli Robertu E. Hallu in Michaelu Woodfordu za mikroekonomske temelje makroekonomske stabilizacijske politike.

Kakor so povedali v obrazložitvi, sta prikazala, kako je mogoče preoblikovati ekonomske modele in s tem oživiti stabilizacijsko politiko. Namesto da bi modele gradila na statističnih povezavah med makroekonomskimi spremenljivkami, kot so inflacija, proizvodnja in potrošnja, sta jih zasnovala na mikroekonomskih temeljih. To vključuje razumevanje načina, kako celota posameznih gospodinjstev in podjetij s svojim delovanjem vpliva na gospodarstvo.

Robert E. Hall in Michael Woodford sta mednarodno priznana ameriška makroekonomista, ki sta pomembno sooblikovala sodobno monetarno politiko in teorijo gospodarskih nihanj. Čeprav delujeta na različnih univerzah, so njune poti tesno prepletene prek številnih strokovnih stičišč.

Njuno delo je zagotovilo trdno teoretično podlago za modele, ki jih danes uporabljajo centralne banke in vlade po vsem svetu, so povedali v obrazložitvi. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Hall deluje na ameriški univerzi Stanford, Woodford pa na ameriški univerzi Columbia. Poskušala sta ugotoviti, kako bi pripravila modelske temelje za preoblikovanje politik, ki jih je treba voditi, kadar je gospodarska rast previsoka ali prenizka. V zadnjih desetletjih so številni menili, da klasični pogled na modele, s katerimi se obvladuje nihanja, ne deluje več in da morda ti povzročajo več škode kot koristi.

Osrednji element njunih ugotovitev je, da gospodinjstva in podjetja pri sprejemanju odločitev o varčevanju ali cenah izdelkov upoštevajo prihodnje razmere. Ko vlade in centralne banke sporočajo svoje načrte glede gospodarske politike, lahko vplivajo na ta pogled in usmerjajo gospodarstvo v pravo smer.

»Njuno delo je zagotovilo trdno teoretično podlago za modele, ki jih danes uporabljajo centralne banke in vlade po vsem svetu. Z njimi smo bolje pripravljeni na spopadanje z gospodarskimi pretresi, kot so energetske krize ali nenadne spremembe v potrošnji gospodinjstev,« je pojasnil predsednik odbora za nagrado za ekonomske znanosti John Hassler.

Najmlajša Nobelova nagrada

Nagrado za ekonomske znanosti v spomin Alfreda Nobela je leta 1968 ustanovila švedska centralna banka ob svoji 300. obletnici. Tehnično ne gre za Nobelovo nagrado, saj je sloviti švedski izumitelj ni omenil v oporoki, a jo podeljujejo v njegovem imenu in skupaj z ostalimi Nobelovimi nagradami.

Z današnjo razglasitvijo se je sklenil teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. Tradicionalno jih bodo vsem nagrajencem podelili 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Vsaka nagrada prinaša ček letos v višini 12 milijonov švedskih kron oz. nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Če je nagrajencev več, se znesek med njimi razdeli.