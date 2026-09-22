Nobelova nagrada za Trumpa in Xija? Tako blizu, tako daleč

Sporazum o omejitvah razvoja umetne inteligence bi moral biti preprosto vprašanje, lahko pa se pokaže za najtežji del pogovorov.
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Kitajski voditelj Xi Jinping in ameriški predsednik Donald Trump med majskim srečanjem v Pekingu. FOTO: Evan Vucci/Reuters
Kitajsko zunanje ministrstvo je končno objavilo, da bo predsednik Xi Jinping na uradnem obisku v ZDA od 23. do 25. septembra. Vendar v včerajšnjem kratkem sporočilu ni bilo podrobnosti o vsebini bližnjega dogajanja. Nekaj se je kljub vsemu razvedelo iz ameriških medijev, vendar prav te, za zdaj še neusklajene točke protokola sporočajo, o čem bo v Beli hiši največ govora.
Jasno je, da se bo ameriški predsednik Donald Trump potrudil pripraviti pompozen dogodek v počastitev prihoda kitajskega prijatelja. Čeprav je njega na letališču v Pekingu maja pričakal kitajski podpredsednik in ne Xi Jinping osebno, bo ameriški predsednik prišel na letališko pisto v vojaškem oporišču Andrews, ko bosta tja v sredo zvečer pripotovala Xi Jinping in njegova soproga Peng Liyuan.
Četrtek bo delovni dan, ...
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