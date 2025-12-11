Nobelova nagrajenka ponoči v Oslu pozdravila podpornike (VIDEO)

Venezuelska opozicijska voditeljica in letošnja Nobelova nagrajenka za mir María Corina Machado je ponoči, kot je napovedala, res prispela na Norveško. Ob pol treh zjutraj je z balkona ikoničnega Grand Hotela v Oslu, kjer po tradiciji prebivalo Nobelovi lavreati za mir, pozdravila podpornike, ki so vzklikali »Maria! Maria!«, »Pogumno!« in »Svoboda!« ter prepevali venezuelsko državno himno. Medtem ameriška vojska vse bolj pritiska na Venezuelo in njenega predsednika Nicolása Maduro.

Kot poročajo tuji mediji, je María Machado, ki se je tako v javnosti prvič pojavila po enajstih mesecih skrivanja, kljub prepovedi potovanja pobegnila iz svoje domovine in na Norveško v torek odplula z ladjo, da bi prevzela nagrado. Na karibskem otoku Curacao se je nato z zasebnim letalom odpravila na Norveško, je poročal Reuters. Pri begu naj bi ji pomagalo njeno varnostno osebje in organizacija, ki nudi pomoč prebežnikom iz Venezuele. Načrt so menda snovali dva meseca, je poročal Wall Street Journal. Bela hiša se ni odzvala na prošnjo za komentar o njenem potovanju na Curacao.

Kljub vsemu je včeraj Nobelov odbor sporočil, da ji po napornem in nevarnem potovanju vendarle ne bo uspelo pravočasno priti na podelitev. Nagrado je zato prevzela njena hčerka Ana Corina Sosa-Machado in občinstvu prenesla materin govor, v katerem je med drugim poudarila, da se je treba za demokracijo boriti. »Najpomembnejša lekcija, ki jo lahko Venezuelci delijo s svetom, je lekcija, skovana na dolgi in težki poti: če želimo demokracijo, moramo biti pripravljeni boriti se za svobodo,« je dejala.

María Machado sama podrobnosti o begu ni opisala. »Pravijo, da sem teroristka in da moram preostanek življenja preživeti v zaporu, zato me iščejo,« je povedala v intervjuju za BBC. »Zato je danes, v teh okoliščinah, zelo nevarno zapustiti Venezuelo. Da sem lahko prispela v Oslo, je veliko moških in žensk tvegalo življenje.« Na vprašanje, ali se bo vrnila v Venezuelo, je odgovorila: »Seveda se bom. Točno vem, kakšna tveganja prevzemam. (...) Bom tam, kjer bom najbolj koristna za dosego našega cilja.«

Maríi Machado je Nobelov odbor nagrado za mir podelil za njena prizadevanja »za demokratične pravice Venezuelcev ter za pravičen in miren prehod iz diktature v demokracijo«. Kot je na včerajšnji podelitvi ponovil predsednik odbora Jørgen Watne Frydnes, je pogum pokazala tudi na lanskih volitvah, ko si je prizadevala postati protikandidatka. Čeprav ji je režim to preprečil, je začela gibanje, ki ga ni mogoče ustaviti, je takrat utemeljil Nobelov odbor.

María Machado je sicer popolno nasprotje sedanjega venezuelskega vladarja Nicolása Madure, nekoč voznika mestnega avtobusa. Izvira iz stare elite lastnikov jeklarske industrije, študirala je na najboljših zasebnih katoliških šolah in univerzah, tudi poročena je bila z enim največjih podjetnikov.

Ko so oktobra razglasili, da je prav ona letošnja lavreatka, je nagrado posvetila venezuelskemu ljudstvu, ki se bori za svobodo, pa tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je sicer menil, da si to čast zasluži on, in si za to aktivno prizadeval. A priznanje ni šlo daleč, saj je izbranka iz kroga njegovih zvestih podpornikov.

Trumpova vlada je v zadnjih mesecih odredila na desetine vojaških napadov na domnevna plovila za preprodajo drog v Karibih in ob tihomorski obali Latinske Amerike. Maduro je prepričan, da je ameriška ofenziva v resnici namenjena izvedbi državnega udara in uvedbi novega režima, ki bi ga verjetno zaupali prav letošnji dobitnici Nobelove nagrade za mir.