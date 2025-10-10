Nobelova nagrajenka: V šoku sem!

María Corina Machado, neustrašna borka za mir in demokracijo v Venezueli, kakor jo je danes v razglasitvi Nobelove nagrade za mir opisal Norveški odbor, se je rodila leta 1967 v Caracasu. Po poklicu je inženirka, opravila je tudi magisterij in financ, a njena kariera v gospodarstvo je bila kratka. Leta 1992 je ustanovila fundacijo Atenea, ki skrbi za otrok z ulice v Caracasu, deset let pozneje je vstopila v politiko kot ustanoviteljica in vodja skupine za spremljanje volitev Súmate, skupaj z Alejandrom Plazom.

Opozicija se je takole veselila zmage na volitvah. FOTO: Juan Barreto Afp

Leta 2010 je bila izvoljena v državni zbor in osvojila rekordno število glasov. Štiri leta pozneje jo je režim izključil; leta 2014 je bila ena od vodilnih osebnosti pri organizaciji protestov proti vladi Nicolása Madura. Že leta 2012 je bila potencialna kandidatka na predsedniških volitvah, a jo je premagal opozicijski protikandidat. Sredi politične krize leta 2019 je napovedala, da bo začela drugo predsedniško kandidaturo, če bo le začasni predsednik Juan Guaidó razpisal volitve; Guaidó pri svojih prizadevanjih na koncu ni bil uspešen.

Sodelovati je hotela tudi na zadnjih, lanskih volitvah, a ji je režim preprečil kandidaturo, zato je podprla Madurovega formalnega tekmeca Edmunda Gonzáleza Urrutio. Takrat se je angažiralo na stotisoče prostovoljcev, ki so opazovali potek volitev, čeprav so s tem tvegali aretacije. Poskrbeli so, da so bili končni izidi dokumentirani, preden je režim lahko uničil glasovnice in lagal o izidu.

Po volitvah se skriva pred pregonom, kot je zapisala tudi v pismu, ki ga je lani objavila v časopisu The Wall Street Journal. Januarja se je sicer na kratko sicer pojavila v javnosti med protestom pred inavguracijo venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Bila je aretirana, a kmalu zatem izpuščena na prostost. Ima tri otroke, zaradi groženj vsi trije živijo v tujini.

FOTO: Juan Barreto/Afp

Lani je skupaj z Edmundom Gonzálezom Urrutio prejela nagrado Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament.

Ko je izvedela, da je dobila Nobelovo nagrado za mir, je bila osupla: »V šoku sem! (...) Ne morem verjeti,« je vzkliknila, kot je razvidno iz videoposnetka, ki ga je njena medijska ekipa poslala AFP.

Da je ostala brez besed, je slišati tudi v objavi Norveškega Nobelovega odbora. Med drugim je poudarila, da je to dosežek celega gibanja, družbe, da je ona ena sama oseba, ki si tega ne zasluži. Z novico so jo zbudili sredi noči in ji predstavili del obrazložitve. Zahvalila se je v imenu venezuelskega ljudstva in dodala, da boj še ni končan, vsekakor pa je to veliko priznanje za njen narod.

Njen politični sopotnik Urritia je na omreju X zapisal, da je nagrada, ki jo je prejela, »zasluženo priznanje dolgoletnega boja ženske in celotnega naroda za svobodo in demokracijo«. »Venezuela bo svobodna!« je še zapisal.