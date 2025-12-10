Nobelove nagrajenke za mir Machadove ne bo na podelitvi v Oslu

Vodja venezuelske opozicije in Nobelova nagrajenka za mir Maria Corina Machado se ne bo udeležila današnje podelitve nagrade v Oslu, je sporočil norveški Nobelov inštitut. Nagrado bo v njenem imenu prevzela njena hčerka.

»Na slovesnosti je ne bo,« je pred dogodkom, ki se bo začel ob 13. uri po srednjeevropskem času, povedal tiskovni predstavnik Nobelovega inštituta Erik Aasheim.

Direktor inštituta Kristian Berg Harpviken pa je nato potrdil, da bo nagrado v imenu opozicijske voditeljice prevzela njena hči Ana Corina Machado. »Njena hči bo prebrala govor, ki ga je napisala Maria Corina,« je še dodal. Izjavil je še, da ne ve, kje se trenutno nahaja Nobelova nagrajenka.

Venezuelska opozicijska voditeljica bi morala že v torek v Oslu nastopiti na novinarski konferenci, s čimer bi se prvič po več mesecih pojavila v javnosti. Vendar je bila ta odpovedana, saj ni bilo jasno, kje Machadova je in ali bo nagrado prevzela osebno. Danes pa je Nobelov inštitut potrdil, da je na podelitev nagrade ne bo.

Machadova, ki bo Nobelovo nagrado prejela za prizadevanja za demokracijo v Venezueli, je v domovini obtožena dejanj zarote, spodbujanja sovraštva in terorizma. Pod preiskavo je tudi zaradi podpore namestitvi ameriških vojaških sil v Karibskem morju v okviru domnevnega boja ZDA proti tihotapljenju mamil.

Venezuelski generalni državni tožilec Tarek William Saab je zato pred kratkim napovedal, da jo bodo v primeru odhoda na Norveško obravnavali kot ubežnico.