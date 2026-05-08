Nobelovec za cepivo proti covidu: Cepivo proti hantavirusu čez deset mesecev

»Hantavirus se prenaša med ljudmi, a se ne širi tako hitro kot covid-19. Gre za posamične primere, ki jih je treba spremljati, vendar nismo na robu nove pandemije. Čeprav je gotovo, da bodo v prihodnosti nove pandemije še prihajale.« To je v pogovoru za italijanski časnik La Stampa povedal Drew Weissman, imunolog, ki je leta 2023 prejel Nobelovo nagrado za medicino za razvoj cepiv proti covidu-19.

O cepivih proti novemu virusu je dejal: »Ta so že v laboratorijih, vendar bo trajalo devet ali deset mesecev, preden bodo dostopna.«

WHO: Tveganje za izbruh hantavirusa zelo nizko

Tveganje za splošno javnost zaradi smrtonosnega seva hantavirusa, ki se je pojavil na ladji Hondius, je zelo nizko, saj se ta širi le z zelo tesnim stikom, je danes po poročanju STA sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Madridu so medtem napovedali, da bodo potniki ladje v nedeljo po prihodu na Kanarske otoke že začeli zapuščati to špansko ozemlje.

WHO je v četrtek sporočil, da je bilo na turistični ladji Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke, doslej prijavljenih osem domnevnih primerov okužbe s hantavirusom – potrdili so jih pet, pri treh ljudeh obstaja sum na okužbo.

Protest pristaniških delavcev v mestu Santa Cruz de Tenerife. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

»To je nevaren virus, vendar le za osebo, ki je dejansko okužena, tveganje za splošno prebivalstvo ostaja absolutno nizko,« je na današnji novinarski konferenci v Ženevi pojasnil tiskovni predstavnik WHO Christian Lindmeier.

Po njegovih besedah se namreč zdi, da se v nekaterih primerih niti tisti, ki so na ladji bivali v isti kabini kot okužena oseba, niso okužili. »To ni nov covid,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencija AFP.

Križarka Hondius naj bi se v nedeljo zjutraj zasidrala v pristanišču Granadilla na španskem otoku Tenerife. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, od koder se bodo vrnili v matične države.

Kot je danes napovedala vlada v Madridu, bodo Kanarske otoke začeli zapuščati še isti dan. »Isti dan bomo imeli na voljo letala in bomo lahko začeli te ljudi vkrcavati na letala,« je povedal minister Angel Victor Torres, pristojen za odnose med vlado in regionalnimi oblastmi.

Viri na španskem notranjem ministrstvu so pred tem zatrdili, da se bodo evakuacije začele v ponedeljek, navaja AFP.