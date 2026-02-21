Nobelovka Oleksandra Matvičuk: »Alternative ni. Če omagamo, bomo ubiti«

»Ljudje v drugih evropskih državah so varni in ne doživljajo te grozote samo zato, ker se Ukrajinci še vedno upirajo in ne pustijo ruski vojski, da bi prodirala dalje,« je poudarila Oleksandra Matvičuk, vodja Centra za državljanske svoboščine in soprejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2022. Pred četrto obletnico ruske agresije na Ukrajino je v intervjuju za Delo spregovorila o življenju v mrazu, od realnosti odmaknjenih mirovnih pogajanjih in iskanju pravice za žrtve vojnih zločinov.

Ta zima se pogosto opisuje kot najtežja, s katero se je Ukrajina spopadla v času vojne. Kako si jo boste zapomnili?

Zima je zelo težka. Rusija je namerno uničila energetsko omrežje, samo infrastrukturo, ki jo ljudje potrebujejo za preživetje pri temperaturah pod ničlo. In Rusija je nadaljevala redno obstreljevanje ukrajinskih mest z raketami in brezpilotnimi letalniki, kar je pripeljalo do položaja, ko imajo milijoni Ukrajincev omejen dostop ali sploh nimajo dostopa do ogrevanja, vode, električne energije. To pomeni, da ljudje ne vedo, kako ogreti mleko za svoje novorojene otroke. To je dobesedno vprašanje preživetja, zato taka dejanja ustrezajo opredelitvi zločinov proti človeštvu. In Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je odprlo drugi primer proti Rusiji na podlagi teh dejstev.