Noč raket in dronov v Ukrajini: najmanj osem mrtvih, več ranjenih

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj osem ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskem napadu v predmestju Krivega Roga v osrednji Ukrajini je balistična raketa zadela hišo, pri čemer so bile ubite tri odrasle osebe in trije otroci, so sporočili lokalni uradniki. Še osem ljudi je bilo ranjenih, oblasti pa opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo.

V vzhodni regiji Poltava je bila v napadu z dronom na skladišče ubita ena oseba, o še eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz Kijeva. Kot je dejal župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko, je Moskva Kijev napadla z balističnimi izstrelki. »Nevarnost nadaljnjih napadov ostaja,« je opozoril v zgodnjih jutranjih urah in dodal, da je v več mestnih okrožjih izbruhnil požar.

O napadih so poročali tudi iz mesta Lvov, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 30 ljudi, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je zračna obramba ponoči sestrelila 55 od 74 ruskih raket in 265 od 284 dronov. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

»Uničenih in poškodovanih je bilo več deset običajnih domov, civilnih podjetij in infrastrukturnih objektov. (...) Ta ruski teror znova dokazuje, da je zaščita pred rusko raketno grožnjo najpomembnejša naloga, ko gre za reševanje življenj naših ljudi,« je po obsežnih ruskih napadih na omrežju X zapisal predsednik Zelenski.

Pri tem je opozoril, da prepočasna pomoč oziroma zamude pri dobavi orožja vodijo do tovrstnega uničenja v Ukrajini.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je zračna obramba ponoči sestrelila 55 od 74 ruskih raket in 265 od 284 dronov. Rusko ministrstvo za obrambo pa je zatrdilo, da je v napadih na Ukrajino zadelo vojaško-industrijski kompleks ter vojaške komunikacijske in logistične centre.

Zelenski je sicer že v sredo zvečer opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Prebivalce je pozval, naj bodo pozorni na alarme, ki opozarjajo na zračne napade, zaveznice pa, da okrepijo zračno obrambo Ukrajine.

Tarča novih napadov je bila tudi Rusija. Ukrajinska vojska je namreč ponoči z droni napadla skladišči ruskega podjetja Wildberries. V napadu na skladišče v regiji Penza je bila ranjena ena oseba, v skladišču pa je izbruhnil požar, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah podjetja je ukrajinski dron zadel še eno skladišče v kraju Sarapul.