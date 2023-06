Nočete več Zadruge? Izvolite Pinkove drone

V nadaljevanju preberite:

V srbskem medijskem prostoru se je v kratkem času zgodilo nenavadno veliko. Zaradi neodzivnosti državnega regulatorja na razmere v medijih je odstopil predsednik parlamentarnega odbora za kulturo in informiranje. Komercialna televizija Pink TV bo po namigu z vrha v nekaj dneh ukinila donosno resničnostno oddajo, oblasti naklonjeni tabloid Informer je včeraj zagnal informativni tv-program in začela se je stavka na javni televiziji RTS. Napadi na medije, ki so blizu opoziciji, se zaostrujejo, prihajajo z državnega vrha in niso več le verbalni, policija pa se nanje ne odziva.