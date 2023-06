Nočna mora divjih lovcev

V nadaljevanju preberite:

Triinštiridesetletna pilotka Jana Meyer je mali helikopter Robinson Raven 44 (II) v divjem in nizkem letu usmerila nad orjaškega slonjega samca, ki ji ga je z neverjetno veščino uspelo izgnati iz črede. Dobro minuto prej je veterinar Hayden Cuthill slona iz helikopterja s puščico zadel v stegno. Slon se je zdrznil in stekel naprej, toda uspavalo je hitro začelo delovati. Izjemno pomembno je bilo, da se žival ne bi sesedla na neugodnem terenu. Ne le zaradi skupine znanstvenikov in veterinarjev, ki so v naravnem rezervatu Selati (Selati Game Reserve) na severu Južne Afrike v okviru projekta Frozen Dumbo3, namenjenega shranjevanju slonjega semena za (ne)gotovo prihodnost, v nizkem startu živčno čakali, da slon začasno izgubi zavest, pač pa predvsem zaradi dobrobiti živali.

Če bi se slon sesedel med skale in drevesa, še posebej če bi se med veje zataknil njegov rilec, skozi katerega diha, bi se lahko zgodila tragedija. Toda Jana, tudi sama zagrizena naravovarstvenica, je zmedeno žival iz prožnega, messijevsko okretnega in vseh mogočih manevrov sposobnega helikopterja spretno, kot da bi imela na vrvici privezanega visoko šolanega psa, vodila proti rdeči makadamski cesti sredi izjemno goste gošče. Gošče, kjer ni turistov. In kjer poleg divjih živali živijo le raziskovalci, mednarodna skupina prostovoljcev ter večja skupina rangerjev, posebej usposobljenih za boj proti divjim lovcem.