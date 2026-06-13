Nogomet je igranje vojne, je svojim fantom govoril general Robert Reese Neyland, sloviti igralec ameriškega nogometa in legendarni trener kluba Univerze v Tennesseeju. To je vedel iz prve roke, kajti bil je tako igralec – v ekipi vojaške akademije West Point – kot bojevnik. Najprej v prvi in nato v drugi svetovni vojni. Tudi v vlogi trenerja se je obnašal kot general. Očitno uspešno, saj se je s 173 zmagami v 216 tekmah v zgodovino Tennessee Volonterjev, kot se imenuje klub slovite univerze, vpisal kot najboljši trener vseh časov.

Vmes bo tudi praznovanje 80. rojstnega dne Donalda Trumpa. Zdi se, da bo to zelo nenavadno praznovanje, kajti postavili so oktagon, v katerem se bodo bojevali najmočnejši borci mešanih borilnih veščin – MMA. Gibanje Brez kraljev (No kings), ki se upira tovrstnim predsednikovim spektaklom in poskuša preprečiti, da bi Ameriko na njen 250. rojstni dan vnaprej potisnili v barve mogočnežev in korupcije, je ljudi pozvalo, naj se 14. junija odpravijo na ulice in protestirajo proti »kraljevskemu« rojstnemu dnevu in vsemu, kar se bo dogajalo ob tej priložnosti.