FOTO:Nono Tulio pri 92-ih leti, ker je rad svoboden

»Iščete kakšnega starca?« me nagovori Tulio Nadalutti, s katerim sva zmenjena na trgu pred cerkvijo v Miljah pri Trstu, medtem ko zbegano gledam naokoli. Iskala sem namreč gospoda, ki bo ta konec tedna dopolnil 92 let, pred menoj pa vzravnano stoji – kaj vem, največ sedemdesetletnik. Po najinem pogovoru se bo, kot ponavadi, odpravil na kopališče v Miljah, popoldne pa na Socerb, kjer bo, v družbi prijateljev – starih povprečno med 20 in 40 let –, poletel z jadralnim padalom.»Od nekdaj se ukvarjam s športom, ampak nikoli profesionalno, samo za zabavo,« pravi Tulio Nadalutti, ko se usedeva k mizi v bližnji lokal. »Sem ...