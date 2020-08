Normalizacija odnosov med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati

Izrael in Združeni arabski emirati so dosegli zgodovinski dogovor o normalizaciji odnosov, je danes kot prvi naznanil ameriški predsednikin to označil za »ogromen preboj.« V skupni izjavi s Trumpom sta to nato potrdila tudi izraelski premierin prestolonaslednikNetanjahu se je poleg tega na Trumpovo sporočilo odzval s tvitom v hebrejšini, v katerem je zapisal zgolj »zgodovinski dan.« Zajed al Nahjan pa je prav tako v tvitu pojasnil, da je do dogovora prišlo v telefonskem pogovoru s Trumpom in Netanjahujem.Državi bosta v skladu z dogovorom vzpostavili celovite diplomatske odnose, dogovor naj bi prinesel tudi odpoved Izraela načrtom za nadaljnjo priključitev delov zasedenega Zahodnega brega Trojica voditeljev je v skupni izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, še izrazila upanje, da bo »zgodovinski dogovor prispeval k miru na Bližnjem vzhodu.«Izrael zaradi zločinov nad arabskim prebivalstvom doslej ni imel diplomatskih odnosov z zalivskimi državami. So pa med njimi zlasti v luči zaskrbljenosti glede vpliva Irana v regiji obstajali neuradni stiki, piše BBC.