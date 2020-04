Normalno življenje konec maja ali začetek junija?

Karlov most v Pragi je običajno nabito poln turistov in domačinov. FOTO: Michal Cizek/AFP

Gospodarske posledice

Kurz: Avstrija se bo hitro izvila iz krize

Avstrija, kjer je od danes nošnja zaščitnih pokrival dihal v prehrambnih prodajalnah obvezna, se je na pandemijo odzvala hitreje in bolj odločno kot druge države, zato se bo tudi hitreje izvila iz krize, je izjavil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Napovedal je kar nekaj omilitev ukrepov, kakor je postopno odpiranje manjših trgovin ali parkov po velikonočnih praznikih, a od takrat naprej bodo maske obvezne tudi na javnih prevoznih sredstvih, omejitev gibanja bo ostala vsaj do konca tega meseca, hoteli in restavracije bodo zaprti vsaj do sredine maja, pred koncem junija pa tudi ne bo nobenih javnih prireditev.

Češka bo vsaj do 24. aprila ostala v »samoizolaciji«, ki jo je uvedla 13. marca, ko je povsem zaprla svoje meje: češki državljani niso več smeli zapustiti države, tujci niso več smeli vanjo vstopiti. V državi, ki ima okoli 10,7 milijona prebivalcev, so do danes zjutraj opravili več kot 85.000 testov. Odkrili so 4591 okuženih z novim koronavirusom, 72 obolelih je doslej umrlo.Ko je Češka sredi marca, ko so odkrili zgolj 20 okuženih, uvajala podobno ostre zaščitne ukrepe in omejitve gibanja prebivalstva, kakor jih poznajo zdaj tudi po večini »okuženih« držav, so bili ti med najostrejšimi v Evropi. Na Češkem na primer že od 18. marca ljudje ne smejo niti izstopiti iz svojih domov, če nimajo obraza pokritega z zaščitno masko, v nekaterih mestih pa so se pojavili celo prodajni aparati, ki namesto pijače nudijo izbor dihalnih pokrival. A s strogimi ukrepi so omejili širjenje pandemije, češki premierpa je pred dnevi izjavil, da je vesel, ker se v njegovi državi razmere niso razvijale tako kot v Italiji ali Španiji. V pogovoru za tabloid Blesk je napovedal, da bo vrhunec pandemije Češko zajel konec tega meseca, ko pričakuje od 10.000 do 15.000 okuženih. Na koncu maja ali začetku junija pa se bo spet vrnilo normalno življenje, je optimističen češki premier.V nekaterih čeških mestih so uvedli način oskrbe, ki se ga je v verigah hitre prehrane oprijelo ime drive-through, tudi za testiranje morebitnih okuženih. Tako kot v McDonaldsu tudi v teh velikih šotorih, ki so jih postavili pred bolnišnicami, obiskovalcem ni treba izstopiti iz avta, da bi jih postregli. Za tiste, ki so jih tja, pa čeprav telefonsko, poslali, je testiranje brezplačno, v tistih »šotorih«, ki zaradi pomanjkanja pripomočkov ne odklanjajo »samoplačnikov«, pa stane pregled od 50 do 120 evrov. Jutri bodo takšen »servis« odprli tudi na praškem »gospodarskem razstavišču« Výstaviště, ki pa bo odprto le za tiste z napotnicami.Tako kot drugod bosta pandemija in ukrepi proti njej tudi na Češkem pustila gospodarske oziroma socialne posledice. Prejšnji mesec jim je uspelo ohraniti triodstotno brezposelnost, a tako ne bo ostalo, ta mesec pa bo odločilen, je pred dnevi napovedala ministrica za delo in socialo. Sindikati so posvarili, da lahko zaradi krize ostane brez službe od 400.000 do 450.000 čeških delavcev. Ker so pred slabim mesecem zaprli tudi tržnice, se pritožujejo mali kmetijski proizvajalci, ki so vlado pozvali, naj jim spet dovoli prodajo izdelkov. Njihovo združenje je ocenilo, da lahko zaradi boja proti pandemiji propade kar 40 odstotkov malih čeških kmetov.Tako kot drugod po svetu je prepoved obratovanja prodajaln za preživetje »nebistvenih« stvari udarila tudi po čeških prodajalcih oblačil in obutve, a v spletni trgovini Zoot so našli domiselni način, kako ohraniti posel. Uvedli so posebno taksislužbo, ki vam dostavi izdelke na dom. Taksist v maski in rokavicah vam v enem dnevu po naročilu, ki ste ga morali vnaprej plačati, dostavi oblačila, pol ure pred prihodom pa vas obvesti po telefonu. Količine niso omejene, je pa čas za pomerjanje: 20 minut. Če vam naročeno ni po meri, vam kasneje pripeljejo pravšnje. V podjetju priznavajo, da se jim je zaradi pandemije celotno poslovanje zelo zmanjšalo, a z novim taksiservisom jim je uspelo povečati prodajo nekaterih izdelkov. Zdaj ljudje ne kupujejo več oblačil, s katerimi bi se radi pokazali v javnosti, pač pa je za 20 odstotkov narasla prodaj oblačil, v katerih se prijetno počutijo doma: trenirk, puloverjev in pižam.