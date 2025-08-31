Norveška kupuje britanske fregate za 8,5 milijarde evrov

Norveška vlada je v okviru strateškega partnerstva z Veliko Britanijo izbrala podjetje BAE Systems za nakup pet do šest bojnih ladij, je danes sporočil norveški premier Jonas Gahr Store. Po poročanju medijev je pogodba vredna približno 100 milijard kron oziroma približno 8,5 milijarde evrov.

BAE je premagal konkurenčne ponudbe francoskih, nemških in ameriških proizvajalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev vlade o nakupu mora potrditi še norveški parlament.

Store je dejal, da sta bili v postopku izbire ključni dve vprašanji: kdo je najpomembnejši strateški partner in kdo dobavlja najboljše fregate. »Njihova zmogljivost in tesno partnerstvo sta bila osnova našega skupnega prepričanja, da je britanska fregata najboljša,« je utemeljil odločitev ter izpostavil tesno sodelovanje med norveško in britansko mornarico.

Fregate so ključni del naše obrambe, ker so bistvene za zaščito suverenosti države, je dejal na novinarski konferenci.

Kot poroča AFP, so britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz v zadnjih mesecih obiskali Norveško, da bi promovirali ponudbe iz teh držav.

Dogovor je danes potrdil tudi britanski premier Starmer. Pravkar smo se z Norveško dogovorili za 10 milijard funtov vreden posel za izvoz naših vodilnih fregat tipa 26, je med drugim zapisal na družbenih omrežjih.

Fregate tipa 26 bodo norveški mornarici dobavljene od leta 2030 naprej.

Norveška, članica zveze Nato, ima kopensko mejo z Rusijo, s katero meji tudi na Barentsovem morju, po ruski invaziji na Ukrajino pa povečuje obrambne izdatke, poročajo agencije.