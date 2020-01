Norveška vlada odslej manjšinska 

Napredna stranka bo še naprej sodeloval z vladajočo koalicijo. FOTO: Ntb Scanpix via Reuters

Desna Napredna stranka je zaradi repatriacije domnevne podpornice skrajne organizacije Islamska država (IS) izstopila iz vladajoče norveške koalicije. Premierkaiz Konservativne stranke je tako ostala brez večine v parlamentu, ampak bo v prihodnje vodila manjšinsko vlado skupaj z Liberalno in Krščansko stranko, poročajo tuji mediji.»Lahko sprejmemo otroka, ne moremo pa popuščati pri ljudeh, ki so sodelovali v teroristični organizaciji,« je povedala vodja Napredne stranke in dosedanja finančna ministrica, ki je na tiskovni konferenci prav tako menila, da je njena stranka v vladajoči koaliciji sprejemala preveč kompromisov. Kot navaja britanski Guardian, Siv Jensen ni odrekla podpore premierki Solberg, z njo si želi dialoga tudi v prihodnje. Kdaj bo premierka Solberg imenovala naslednike sedmih članov kabineta iz Napredne stranke, še ni znano.Soproga dveh borcev je Norveško zapustila leta 2013, skupaj s svojima dvema otrokoma pa se je vrnila konec tedna. Vlada je njihovo repatriacijo iz sirskega taborišča Al Hol odobrila oktobra na podlagi informacije, da je deček hudo bolan. Napredna stranka je podpirala vrnitev otrok, nasprotovala pa je vrnitvi 29-letnice, rojene v Pakistanu in obtožene članstva v IS in teroristični skupini Fronta al Nusra. Medtem ko je domnevna podpornica terorizma v priporu, sta petletni deček in triletna deklica v bolnišnici.