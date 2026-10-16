Norveški najstnik za načrtovani umor dobil 20 let

Na sodišču v Londonu so danes na dvajsetletno zaporno kazen obsodili norveškega najstnika, ki je lani prišel v Veliko Britanijo, da bi po naročilu najbolj zloglasne švedske kriminalne družbe izvedel umor. Sedaj 19-letnega Johannesa Kongsnesa Natlanda so obsodili potem, ko ga je marca lani policija prijela, še preden je uresničil namero.

Švedska kriminalna združba mu je za umor plačala 25.000 evrov. Kdo je bil tarča, policija ni uspela ugotoviti, ga pa je na severu Anglije prijela, še preden je uresničil namero. Pod njegovo posteljo v hotelski sobi je v plastični vrečki našla skriti dve strelni orožji in strelivo, ki jih je pred tem pobral v bližnjem gozdu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodnica Bobbie Cheema-Grubb je ob izreku kazni danes poudarila, da je obsojenec pri 18 letih pristal na »umor za denar«.

»V središču tega primera je neizpodbitno dejstvo, da si pristal, da boš v tuji državi umoril drugega človeka, ki ga nisi poznal, in nisi vedel ničesar o njegovem življenju ali okoliščinah,« mu je dejala.

Kriminalna družba je povezana z Iranom

Za umor je najstnika najela zloglasna švedska kriminalna združba Foxtrot, proti kateri so tako Združeno kraljestvo kot ZDA zaradi povezav z Iranom uvedle sankcije. Njenega vodjo Rawo Majida išče policija, združbo pa povezujejo z več deset nasilnimi zločini na Švedskem v prejšnjem desetletju.

Natlanda, ki je priznal posedovanje orožja, je sodišče spoznalo za krivega zarote za umor. Najstnik je sicer tudi trdil, da umora ni nameraval izvesti, temveč se je hotel ustreliti v nogo, da bi se izognil posledicam, če naročila ne bi izpolnil.

Na Norveškem so medtem 17-letnika, ki je Natlanda rekrutiral za umor, maja lani že obsodili zaradi »poskusa prispevanja k umoru«. Še trem norveškim najstnikom pa na Norveškem sodijo, ker so pomagali pri načrtovanju tega umora v Veliki Britaniji.