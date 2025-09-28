Nov ameriški načrt za pomiritev Gaze in vsega Bližnjega vzhoda

Spletni časopis The Times of Israel je objavil ameriški načrt za rešitev palestinskega vprašanja ter s tem velikega dela bližnjevzhodnih napetosti. Uradno še nepotrjeni načrt vrhovnega pogajalca Steva Witkoffa vključuje vrsto izraelskih zahtev kot razorožitev Hamasa, demilitarizacijo Gaze in proces za deradikalizacijo njenega prebivalstva. V zameno bi ti dobili vso pomoč za hiter razvoj z obnovo porušene infrastrukture na čelu ter državo na obzorju.

Začasna vlada Gaze naj bi bila sestavljena iz palestinskih tehnokratov pod nadzorom ZDA v sodelovanju z arabskimi in evropskimi partnerji. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami naj bi razdeljevala pomoč in začrtala okvire razvoja Gaze, vse dokler ne bo palestinska oblast v Ramali dokončala svojega reformnega programa. Ponovna izgradnja Gaze naj bi potekala s pomočjo strokovnjakov za sodobna bližnjevzhodna mesta z upoštevanjem sedanjih načrtov, za hitrejši razvoj bi ustanovili ekonomsko zono.

Posledice izraelskega bombardiranja v Gazi. Foto Eyad Baba/Afp

Novi voditelji Gaze se bodo zavezali miroljubnemu sožitju in v 48. urah po izraelskem soglasju mora Hamas izpustiti vse talce. Tunele, kjer jih najverjetneje zadržujejo zdaj, bodo uničili. Varnostna zagotovila bodo dali območni partnerji, začasne mednarodne sile za stabilizacijo bodo urile palestinsko policijo. Izrael bo izpusti številne palestinske zapornike. Načrt omenja postopen umik izraelske vojske. Deradikalizacijo prebivalstva Gaze naj bi dosegli tudi z dialogom med različnimi verstvi. Ko bodo določeni pogoji izpolnjeni, bo sledila palestinska država.

Člani Hamasa, ki se bodo priznali k miroljubnemu sožitju, bodo prejeli amnestijo, piše izraelski spletni časopis, tistim, ki bi želeli v tujino, bo to omogočeno. Nikogar pa ne bodo silili iz nje, kot je z govorjenjem o palestinski rivieri prej izzival Trump. Če Hamas ne bo soglašal, bodo načrt začeli uresničevati tam, kjer nima več vpliva. Izrael pa se bo obvezal, da ne bo več napadal Katarja - ta država naj bi bistveno pomagala pri mirovnem načrtu. Po mnenju izraelskega časopisa je ta podoben tistemu, ki ga je predstavil nekdanji britanski premier Tony Blair. Ta naj bi skupaj s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem svetoval Witkoffu.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu med nastopom v generalni skupščini OZN. Foto Charly Triballeau/Afp

V uresničitvi ambicioznega načrta za pomiritev Bližnjega vzhoda je še veliko ovir. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je še v petek zavrnil palestinsko državo »miljo pred Jeruzalemom. To bi bilo enako Al Kaidi dati državo miljo stran od New Yorka po enajstem septembru 2001. Je noro in tega ne bomo dovolili.« Trump pa je na svojem družbenem omrežju pisal o pogajanjih, ki se bodo nadaljevala do uspešnega dogovora, pa tudi, da je izraelska vlada obveščena o vseh podrobnostih.

Ameriški predsednik Donald Trump se ponaša s sedmimi pomiritvami vojn in konfliktov in res so ga iz več držav kandidirali za Nobelovo nagrado za mir. V nasprotju z Organizacijo združenih narodov, ki jo je obtožil samo govorjenja, republikanski prvak tudi državam na robu konfliktov grozi s trgovinskimi sankcijami. V primeru Izraela in Irana je jedrske nastanitve islamske republike sesul s tlemi, na meje svojih posredovanj pa je za zdaj naletel v vojni v Ukrajini. Žrtvi ruske agresije zdaj dovoljuje oboroževanje z evropskimi nakupi ameriškega orožja ter s tem končuje veliko bolj omejevalno politiko prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna. Pri državnikih, ki so minuli teden obiskali New York, se je zavzel tudi za končanje nakupov ruske nafte.