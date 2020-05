Novi dialog med Slovenijo in Hrvaško

Zunanji minister Anže Logar je po današnjem srečanju s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom na mejnem prehodu Dragonja poudaril, da lahko sodelovanje vlad pomembno pripomore k okrevanju gospodarstva. Ministra sta se zavzela za lažji prehod meje med državama.



Po srečanju obeh ministrov ni konkretnih novosti v prehajanju meje, niti za lokalne prebivalce, ki jih moti, da morajo na meji čakati v dolgi vrsti, da pridejo na primer do vrta, ki je na drugi strani meje. Na vprašanje, kdaj bodo na hrvaško stran lahko šli tudi slovenski državljani, ki tam nimajo nepremičnin ali urejenih namestitev, je Grlić Radman odgovoril, da sta po njegovi oceni epidemiološki sliki držav podobni, kar bo vsekakor prispevalo k dogovoru o lažjem prehajanju meje, da pa odločitve o tem še ni.



Hrvaški minister je še pojasnil: »Prizadevamo si, da se vrnemo v približno normalno stanje. Mi smo previdni, čeprav vedno obstaja nevarnost. Nekatere države so še bolj previdne.« Kdaj bodo državljanom omogočili lažje prehajanje meje, Grlić Radman ni povedal.

Arbitraža čaka na novo vlado

Po prvem srečanju s katerim od tujih ministrov po sproščanju mejnih režimov je Logar poudaril: »Pred nami so ključni trenutki, ki bodo odločali o tem, kako uspešno se bodo države odzvale na padec gospodarske rasti.« Logar je dejal, da gre Slovenija v pogovore s sosednjimi državami o sproščanju ukrepov na mejah z odprtimi kartami, vendar pa je treba zaščititi zdravje slovenskih državljanov in se izogniti morebitnim nepotrebnim tveganjem.



Logar se zavzema za dobre odnose s sosedi, ki bodo temeljili na spoštovanju, vladavini prava in »kemiji«. Kot je še izjavil za Delo, želi sedanja vlada rešiti nerešena vprašanja s tiho diplomacijo in boljšim sodelovanjem ter umiriti napetosti med državama zaradi arbitraže in mejnega vprašanja, ki bo počakalo novo hrvaško vlado. Da se o odprtih vprašanjih lahko dogovorijo, naj bi simbolno pokazal tudi most čez Dragonjo, ki ga bosta obnovili obe državi, je danes še dodal Logar.



Grlić Radman je menil, da je Slovenija zelo pomembna soseda in partnerica. Kot je navedel, ga veseli, da so predvsem slovenski državljani izkoristili, da je Hrvaška znova omogočila turistična in poslovna potovanja v državo. Po njegovem sta z Logarjem odprla nov dialog med državama. Izrazil je upanje, da bosta državi zaprli tudi druga dvostranska vprašanja. Grlić Radman je poudaril, da je Slovenija prva hrvaška soseda, s katero jih veliko veže, dvostransko sodelovanje pa ima veliko večji potencial, kot je bil izkoriščen doslej.

Meja je tako rekoč že odprta

Ukrepi za odpiranje meje naj bi omogočili lažji prehod v turistično sezono v obdobju rahljanja ukrepov zaradi pandemije koronavirusa. Hrvaška je edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev. Na Hrvaško je vstop mogoč, ko gre za poslovni ali drug gospodarski interes. To velja tudi za turistične ali za neodložljive osebne razloge. Čeprav Hrvaška vztraja pri nadzoru turistov, je meja tako rekoč odprta.



Zaradi hrvaškega zavračanja implementacije arbitražne odločbe o meji med državama se je Grlić Radman prvič srečal z Logarjem. Zadnje uradno dvostransko srečanje zunanjih ministrov je bilo konec leta 2016 v Ljubljani med tedanjima ministroma Karlom Erjavcem in Davorjem Stierjem.