Nov diplomatski slog ali zgolj volkovi v ovčji koži?

V nadaljevanju preberite:

Kitajski visoki funkcionar mi je nekoč dejal, da majhne države v današnji svetovni ureditvi nimajo več svoje zunanje politike. Gre za to, da morajo slediti zunanjepolitičnim tirom, ki so jih postavili veliki, naj je to Washington ali Bruselj oziroma na drugem koncu sveta Moskva ali Peking.

Ko gre za Kitajsko, ki ji seveda ne more nihče oporekati, da vodi neodvisno zunanjo politiko, se zastavlja vprašanje, ali sploh ima diplomacijo. Odkar je lani zunanji minister Qin Gang najprej izginil, nato pa so ga odstavili, so se na zunanjem ministrstvu zgodile velike spremembe, ki so iz kitajskih diplomatov naredile svojevrstne gramofonske plošče. Neodvisno od tega, ali gre za veleposlanike v tujih državah ali za tiskovne predstavnike, ki nagovarjajo tuje medije, vsi v podobnem tonu in z enakimi besedami ponavljajo zunanjepolitična stališča partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga.