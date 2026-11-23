V psihiatrični kliniki Sveti Ivan v zagrebškem predelu Jankomir se je sredi septembra zgodil hud incident, v katerem se je mlajši pacient zažgal, medtem ko je bil privezan na bolniško posteljo. Kot neuradno izve Jutarnji list, je bil moški v času požara fizično omejen z varnostnimi pasovi, vendar mu je iz še nepojasnjenih razlogov uspelo priti do vžigalnika. Z njim je začel prižigati pasove, najverjetneje v poskusu, da bi se osvobodil.

Ogenj se je razširil na njegovo levo roko, nogo in del postelje. Požar so odkrili šele, ko se je sprožil protipožarni sistem. Pacienta so nato rešili iz sobe in ga s hudimi opeklinami prepeljali v zagrebško kliniko.

Tam je po navedbah virov Jutarnjega lista ostal približno mesec in pol. Prestal je več operacij presaditve kože, zaradi poškodb pa je ostal brez večine prstov na eni roki.

Nedolgo pred tem je javnost pretresla tudi smrt Kristiana Josipa Periša, trenerja, ki je umrl v isti zagrebški psihiatrični kliniki, zaradi okoliščin njegove smrti pa so kazenski postopki stekli proti osmim zdravstvenim delavcem. Po smrti Periša so začeli preverjati tudi druge dogodke v kliniki. Med njimi je bil tudi septembrski požar, v katerem je bil hudo poškodovan pacient, privezan na bolniško posteljo.

Incident odpira številna vprašanja o varnosti pacientov in nadzoru v psihiatrični ustanovi. Moški je bil namreč fizično omejen, kar je ukrep, ki se v psihiatričnih bolnišnicah uporablja v določenih okoliščinah, ko obstaja nevarnost, da bi pacient poškodoval sebe ali druge. Toda kako je lahko pacient, ki je bil privezan na posteljo, sploh prišel do vžigalnika? Ali so pred uporabo ukrepa preverili, ali ima pri sebi predmete, s katerimi bi lahko ogrozil svojo varnost? Kdo je bil odgovoren za njegov nadzor in zakaj osebje požara ni opazilo prej?

Po neuradnih informacijah naj bi bilo v sobah, kjer bivajo pacienti, ki potrebujejo posebno pozornost, omogočeno spremljanje z videonadzornim sistemom. Ni pa znano, ali je bila nadzorovana tudi soba, v kateri je izbruhnil požar, ali je kdo spremljal posnetke in koliko časa je minilo od začetka požara do prihoda zaposlenih.

Požar naj bi izbruhnil v jutranjih urah, pacient pa naj bi bil takrat sam v sobi. Osebje je posredovalo po sprožitvi protipožarnega sistema in pršilnikov, ki so se vključili, ko se je prostor napolnil z dimom.

Policija opravila ogled kraja dogodka

O incidentu je bila obveščena policija. Policisti so opravili ogled kraja dogodka ter zasegli posnetke videonadzora in druge predmete, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi okoliščin.

Po neuradnih informacijah je policija sprva preiskovala sum poškodovanja tuje stvari oziroma požara v bolniški sobi. Primer je zdaj znova v središču pozornosti pristojnih organov, policija pa naj bi zaključevala postopke, povezane z dogodkom.

Posebej nenavadno je, da o tako resnem incidentu, v katerem je bil pacient hudo poškodovan, niso bile obveščene institucije, pristojne za nadzor zdravstvene ustanove.

Na hrvaškem ministrstvu za zdravje so za Jutarnji list potrdili, da niso prejeli nobenih informacij o septembrskem incidentu, prav tako o njem ni bila obveščena zdravstvena inšpekcija.

Dodali so, da je ministrico za zdravje Ireno Hrstić še posebej presenetilo dejstvo, da o dogodku ni bila obveščena niti med obiskom Psihiatrične klinike Sveti Ivan, ki se ga je udeležila tudi Lora Vidović, vodja zagrebškega mestnega urada za zdravstvo.

Na ministrstvu menijo, da takšne okoliščine odpirajo tudi vprašanje odgovornosti mesta Zagreb kot ustanovitelja klinike, zlasti glede nadzora nad njenim delovanjem in delom upravnega sveta.

Ministrica Hrstić zato načrtuje nujni sestanek z zagrebškim županom Tomislavom Tomaševićem in vodjo mestnega urada Loro Vidović, na katerem naj bi razjasnili vse okoliščine dogodka.