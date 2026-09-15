Rusija izstrelila dve signalni raketi proti danskemu helikopterju

Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja v ponedeljek v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu helikopterju. Danska premierka Mette Frederiksen je danes obsodila »nepremišljeno« ravnanje ruske fregate. Zaradi incidenta so v Københavnu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika.

Ruska fregata je v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti danskemu vojaškemu helikopterju, pri čemer je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so v ponedeljek pozno zvečer sporočile danske oborožene sile. Vojaški helikopter tipa fennec je opravljal rutinsko nalogo fotografiranja ruske fregate, ki se je nahajala v mednarodnih vodah blizu danskega pristaniškega mesta Gedser, ko sta bili proti njemu izstreljeni dve signalni raketi.

Ena od raket je letela neposredno v bližini helikopterja, so še sporočili in dodali, da člani posadke helikopterja niso bili poškodovani. »To je povsem nesprejemljivo in bi lahko ogrozilo človeška življenja,« je danes izjavil danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen.

Kot je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP, je zaradi incidenta na pogovor poklical ruskega veleposlanika. Danska premierka Mette Frederiksen pa je dejala, da gre za »nepremišljeno ravnanje Rusije do danske vojske med včerajšnjim rutinskim preletom«.

»Ruska dejanja so namenjena ustrahovanju in razdvajanju. Pri tem ne bodo uspešni. Ne bomo popustili,« je premierka zapisala v izjavi na družbenem omrežju X. Lovci zveze Nato so medtem to noč nad Litvo sestrelili brezpilotni letalnik, kar predstavlja še enega v vrsti varnostnih incidentov na vzhodnem krilu zavezništva med rusko agresijo proti Ukrajini.