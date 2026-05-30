Nov izziv za Ukrajino je, kako ohraniti upanje

Ko vojna traja že tretje leto, postane vprašanje, kako ohraniti upanje, za Ukrajino skoraj tako ključno kot število tankov in brezpilotnikov na fronti, saj od njega dolgoročno ni odvisna le pripravljenost za boj, temveč tudi to, kakšna država bo iz spopada sploh izšla. Medtem ko ukrajinske enote ta teden poročajo, da vsak mesec iz boja izločijo okoli 35.000 ruskih vojakov in z napadi brezpilotnikov vse globlje zarezajo v rusko ozemlje, se doma odpira druga, tišja fronta: izčrpani nabor, vse glasnejša razprava o korupciji ter vprašanje, ali je mogoče graditi demokracijo v razmerah permanentne mobilizacije.

Članek pokaže kontrast med najstniki, ki se štirikrat na teden urijo za prihodnjo fronto, in stotisoči moških, ki se služenju vojaščine izognejo, ter razkriva, kaj to pove o družbeni povezanosti, zaupanju v državo in mejah ukrajinske vzdržljivosti. A tudi če Rusija vojaško slabi, ostaja odprto, ali bo Ukrajini uspelo premagati še svoj notranji boj.