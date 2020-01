FOTO:Nov kabinet ministrov pričakovano ni prepričal libanonskih protestnikov

Od leve proti desni: predsednik parlamenta Nabih Berri, predsednik države Michel Aoun in predsednik vlade Hasan Diab. FOTO: AFP



V novi, 20-članski libanonski vladi bo šest žensk. Poleg ministrice za obrambo Zeine Akar tudi (od leve proti desni): ministrica za delo Lamia Doueihy, ministrica za informacije Manal Abdel Samad, ministrica za stanovanjske objekte Ghada Shreim, ministrica za šport Vartine Ohanian in ministrica za pravosodje Claude Najm. FOTO: AFP

Libanon je več kot mesec dni po imenovanjuza mandatarja za sestavo vlade v torek dobil nov kabinet ministrov. Protestniki, naveličani političnih elit, pričakovano vztrajajo na ulicah – zahtevajo 'dejansko' tehnokratsko vlado in odhod etabliranih politikov, ki državo vodijo od konca petnajstletne državljanske vojne med letoma 1975 in 1990.Akademik in nekdanji minister za izobraževanje Diab je dobil mandat za sestavo vlade ob podpori vplivnega šiitskega gibanja Hezbolah in njegovih zaveznikov (med njimi tudi Svobodnega gibanja patriotov FPM libanonskega predsednika). Vlado je začel sestavljati po tem, ko so množični protesti s funkcije predsednika vlade odnesli. Dolgo pričakovanja formacija nove vlade se je zgodila po koncu tedna, ki so ga zaznamovali nasilni protesti, v katerih je bilo ranjenih več kot 450 ljudi Prioriteta Diabove vlade bo reševanje gospodarske krize v Libanonu, kjer so zaradi visoke inflacije banke med drugim omejile nakupe dolarjev. Ker Zalivske države niso pripravljene finančno pomagati vladi, povezani s Hezbolahom, je bil predsednik Aoun pred današnjim prvim zasedanjem nove libanonske vlade prepričan, da bo ena izmed njenih prvih nalog ponovna pridobitev zaupanja mednarodnih finančnih institucij, poroča tiskovna agencija Reuters. Oblasti v Bejrutu se po navedbah tiskovne agencije spogledujejo z možnostjo posojila Mednarodnega denarnega sklada.Protesti v Libanonu so se nadaljevali tudi danes, ko je nova vlada zasedala prvič. Protestniki so med drugim zaprli glavno ulico v središču prestolnice Bejrut; hude poškodbe na očeh so utrpeli najmanj štirje mladi protestniki, poroča britanski BBC.