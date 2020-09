FOTO:Nov kamp niti slučajno ne bo le začasna rešitev

Mitilini – Afganistanski deček je pred vhodom v novo taborišče Kara Tepe, kamor so grške pristojne službe z grožnjami, da bodo izgubili pravico do azila, nagnetle že okoli 12.000 beguncev in migrantov, spal med črnimi plastičnimi vrečami, celotnim premoženjem njegove družine, ki je deset dni po požigu »sprejemnega centra« Moria preživela na ulicah in v gozdovih. Starša sta v poznopoletni vročini v dolgi vrsti čakala na hitri test za novi koronavirus, ki ga morajo pred nastanitvijo v niti slučajno le začasnem novem taborišču opraviti vsi begunci in migranti, starejši od deset let.Zgodba Lezbosa – velike človeške ...