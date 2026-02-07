Nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so še sporočili okoli pete ure zjutraj, napad še traja, obnovitvena dela pa bodo začeli, ko bodo to dovoljevale varnostne razmere.

Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja.

Dobava elektrike je prekinjena tudi v Kijevu, kjer je bilo davi pet stopinj pod nično, v prihodnjih dneh pa naj bi temperature padle celo na minus 20 stopinj Celzija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v minulih dneh pozval k hitrejšemu ukrepanju za okrepitev ukrajinske zračne obrambe in popravilo poškodb na električnih omrežjih in ogrevalnih sistemih po obsežnih ruskih zračnih napadih. Zelenski je poudaril, da so ljudje utrujeni od ponavljajočih se nočnih napadov. »Vsak dan je pomemben. Vse odločitve je treba izvesti čim prej,« je dejal. »Za popravila ali dobavo opreme nimamo na voljo tednov in mesecev,« je poudaril.