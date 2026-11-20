Zdravstveni inšpektorat je bil prek sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu igrače komplet s samostrelom (Crossbow set - Super real action Crossbow set) s spletne tržnice eBay. Razlog za odpoklic je možnost zadušitve z delci.

Blagovna znamka izdelka je King Sport, številka modela ZOG.35881T, barkoda pa 5903864950700.

Dolžina izstrelka s priseskom je manjša od tiste, ki jo zahteva standard. Če otrok izstrelek vtakne v usta in se prisesek zagozdi, obstaja nevarnost zadušitve in poškodbe dihalnih poti ob poskusu odstranitve priseska.

Priseski na puščicah se lahko zlahka ločijo.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate (SR/03369/26) obveščen o odpoklicu igrače na potiskanje Baby Walker Toy with Bell proizvajalca Jinhua Jinwei Network Technology s spletne tržnice AliExpress zaradi možnosti zadušitve. Številka modela odpoklicane igrače je WJZY1E01-01-R1.

Igrača je sestavljena iz majhnih delov, ki se ločijo med nateznim preizkusom oziroma uporabo. Posledično jih lahko majhen otrok da v usta in se zaduši. Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo.

Tržni inšpektorat je bil preko sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu polnilnega litij-ionskega baterijskega paketa proizvajalca Bose Products za prenosna zvočnika Bose S1 Pro in S1 Pro+ zaradi nevarnosti požara in opeklin.

Odpoklicali so prenosni litij-ionski baterijski paketi za prenosne bluetooth zvočnike Bose S1 Pro in Bose S1 Pro+, ki so zamenljivi in jih prodajajo bodisi z zvočnikom bodisi ločeno kot dodatna oprema ali nadomestni del.

Identifikacija: Baterijski paket se nahaja pod spodnjo ploščo zvočnika. Na nalepki baterijskega paketa je pod črtno kodo 17-mestna serijska številka. Odpoklicali so baterijski paket z začetkom serijskih številk: 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 ali 086409. Iz obvestila Safety Business Gateway št. BA/2026/1199/NL izhaja, da se baterijski paket lahko segreje in vname. To povzroči nevarnost požara in opeklin.

Z nadaljnjo uporabo in staranjem baterijskega paketa se lahko njene celice poškodujejo, kar povečuje nevarnost požara in opeklin. Tržni inšpektorat uporabnike prosi, naj takoj nehajo uporabljati baterijski paket in ga ne polnijo. Izklopijo naj zvočnik in ga odklopijo iz omrežja, na spodnji strani odvijejo dva vijaka, odstranijo ploščo in baterijski paket izvlečejo z jezički ter preverijo serijsko številko.

Če je baterijski paket odpoklican, naj zapišejo ali fotografirajo njegovo serijsko številko, ker jo bodo potrebovali za zamenjavo ter ga nato brezplačno oddajo na zbirnem centru v svoji občini, ali na namenskem odlagališču za baterije, pred tem pa kontakte prelepijo z izolirnim trakom.

Baterijskega paketa naj uporabniki ne odvržejo med gospodinjske odpadke ali v splošno recikliranje ter ga skupaj z zvočnikom naj ne pošiljajo na servis. Zvočnik lahko brez baterijskega paketa še naprej varno uporabljajo, ko je priklopljen na električno omrežje, so še sporočili iz inšpektorata.