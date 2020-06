Nov osumljenec v primeru ugrabitve Madeleine McCann​

Primer​, pred trinajstimi leti na Portugalskem ugrabljene deklice, najbolj medijsko odmeven in razvpit primer ugrabitve in najbolj trajna medijska novica enaindvajsetega stoletja, se ponovno vrača v medije.S sedeža londonske policije so sporočili, da je novi osumljenec ugrabitve 43-letni Nemec, ki trenutno zaradi kriminalnih dejanj, nepovezanih s primerom, prestaja zaporno kazen v Nemčiji, poroča BBC. Policija meni, da se je maja 2007, ko je bilo tedaj triletno dekletce ugrabljeno, nahajal v bližini.Pozornost policije je zbudil podatek, da je Nemec svoj avtomobil znamke Jaguar prepisal na drugo ime dan po izginotju deklice, ostal pa mu je še kombi. Policija prosi vse, ki bi o osumljencu kaj vedeli, naj spregovorijo.Osumljeni Nemec je bil med 600 ljudmi, ki so jih policisti po izginotju deklice preiskali, a ni bil med osumljenci do leta 2017, ko je policija o njem dobila nove podatke. Kakšnih, niso izdali.Primer, ki ga zaznamuje izreden medijski pritisk, sicer slovi po tem, da je policija velikokrat spregovorila o osumljencih preuranjeno in brez konkretnih dokazov.Po podatkih evropske komisije v Evropski uniji vsako leto pogrešijo 250.000 otrok ali enega na vsaki dve minuti, a nihče ni bil deležen takšne pozornosti medijev in posledično preiskovalcev, ki so porabili že 13,7 milijona evrov, kakor primer Madeleine McCann​.