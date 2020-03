Nov preventivni bonton: »komolčanje« in »nogovanje«

Med odprtimi Italijani se virus širi hitreje

Bo »komolčanje« nadomestilo rokovanje? Dr. Bruce Alyward iz misije Svetovne zdravstvene organizacije se je izognil rokovanju z novinarjem. FOTO: Salvatore Di Nolfi/EPA

Priporočajo priklone, mahanje in trkanje s komolci

Ob tem, ko se po vsej Evropi pojavljajo novi primeri okužb z novim koronavirusom, se bo vsaj začasno moral spremeniti del bontona, povezanega s pozdravljanjem, opozarjajo zdravstveni organi držav članic EU. Tako nemška kanclerkapred začetkom sestanka o migracijah te dni ni zamerila notranjemu ministruki je zavrnil njeno roko, ponujeno v pozdrav, in ji samo pomahal. »Tako je prav,« je samo dejala z nasmehom in s tem pritrdila zdravstveni stroki, ki v času epidemije svari pred prepogostimi telesnimi stiki, poroča The Guardian.Toda veliko bolj vročekrvni, komunikativni in odprti Italijani bodo imeli s takšnimi priporočili verjetno več težav kot disciplinirani Nemci. Tudi italijanski posebni komisar za koronavirusje mnenja, da je k hitri širitvi virusa v tej državi precej pripomogla odprtost ljudi, ki rokovanje, objemanje in poljubljanje na lica jemljejo kot obvezni del normalnega vsakdanjega komuniciranja z ljudmi okrog sebe.Zato Borelli svoje sonarodnjake poziva, naj so v času epidemije »nekoliko manj odprti«. Podobne navade kot Italijani imajo tudi Francozi in tudi njih njihov minister za zdravstvo poziva, da naj so bolj zadržani. A v nasprotju z Angelo Merkel je francoski predsednikpri tem slab zgled, saj se je na nedavnem srečanju v Neaplju krepko objel in poljubil na lica z italijanskim premieromPodobne navade kot Italijani in Francozi imajo tudi Švicarji, kjer se ženske med sabo in ljudje nasprotnih spolov pozdravljajo s tremi poljubi na lica in tudi pri njih velja priporočilo ministra za zdravje, da se takšnemu pozdravljanju v času nevarnosti okužbe odpovedo.Nekoliko bolj hladnokrvni so v Veliki Britaniji, kjer njihova javna zdravstvena služba še ne razglaša posebnih zahtev ali priporočil glede pozdravljanja in telesnih stikov pri tem. Zaslužni zdravstveni direktor tamkajšnje javne zdravstvene mrežepravi, da bodo takšna priporočila upravičena, če se bo virus močneje razširil, za zdaj pa naj življenje teče čim bolj normalno.Bo pa treba več pozornosti posvetiti čistoči rok, opozarja direktorica medicinskega študija na univerzi Anglia RuskinSicer bi bilo bolje, če bi se drug drugemu priklanjali kot Japonci ali se pozdravljali s trkanjem ramen in komolcev, kot to počnejo v Etiopiji, toda rokovanje je v zahodnem svetu tako zakoreninjena družbena norma, da bi ga težko preprečili, saj bi to bil kulturni šok, pravi Millnerjeva.Drugačnega mnenja je direktorica Svetovne zdravstvene organizacije za pandemije, ki namesto rokovanja vendarle priporoča priklone, mahanje ali trkanje s komolci.Na Kitajskem po poročanju France24 z javnimi obvestili, plakati in po zvočnikih ljudi opozarjajo, naj se izogibajo rokovanju in naj namesto tega druge raje pozdravljajo tako, da sprimejo svoji lastni roki, ali tako, da v dlan ene stisnejo pest druge svoje roke, kar je tradicionalna kitajska pozdravna gesta gong shou.Na spletu pa se je pojavil posnetek treh prijateljev v Iranu, ki se pozdravljajo z nogami namesto z rokami. Tako je v ironičen odgovor na pandemijo koronavirusa in paniko okrog nje kot nadomestek za rokovanje nastalo »nogovanje«.