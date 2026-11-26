Svet se sooča z izjemnim temperaturnim rekordom. Globalna povprečna temperatura je že šest dni zapored najmanj dve stopinji Celzija višja od predindustrijske ravni. V ponedeljek, ko so nazadnje izmerili najvišjo vrednost, je odklon dosegel 2,24 stopinje Celzija, kažejo podatki evropske službe Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb. Po napovedih naj bi se tako visoke temperature ohranile še najmanj nekaj dni.

Gre za prvi takšen niz v zgodovini meritev, poroča Gaurdian. Čeprav kratkotrajno preseganje dveh stopinj še ne pomeni, da je svet dokončno presegel zgornjo mejo Pariškega podnebnega sporazuma, znanstveniki v njem vidijo opozorilni znak. Dolgotrajno segrevanje zaradi človekovih dejavnosti in izgorevanja fosilnih goriv namreč vse bolj spreminja podnebne razmere.

»To je izjemen temperaturni odklon na svetovni ravni. Rekordno visoke temperature vztrajajo že več mesecev. Čeprav se dnevne vrednosti spreminjajo, tako visoke temperature jasno kažejo, kako močno se je podnebje že segrelo,« je za Guardian povedala Samantha Burgess iz evropske službe Copernicus.

V preteklosti sta se globalni temperaturi nad dve stopinji nad predindustrijsko ravnjo približali še dvakrat, novembra 2023 in februarja 2024, vendar takratni odkloni niso trajali tako dolgo in niso dosegli tako visokih vrednosti. Raziskovalec podnebja Zeke Hausfather z raziskovalnega inštituta Berkeley Earth je opozoril, da je nova vrednost krepko presegla prejšnji rekord iz leta 2023, ko je temperaturni odklon znašal 2,05 stopinje.

Segrevanje pospešuje tudi El Niño

Znanstveniki rekordne temperature pripisujejo predvsem dolgoročnemu globalnemu segrevanju zaradi človekovih izpustov toplogrednih plinov, dodatno pa jih krepi izjemno močan vremenski pojav El Niño, ki se približuje vrhuncu. Njegov najmočnejši vpliv naj bi se pokazal šele nekaj mesecev po vrhuncu, ki ga znanstveniki pričakujejo med zdaj in januarjem.

Po besedah Burgess gre za pojav, kakršnega svet ni doživel že od sedemdesetih let 19. stoletja. Takrat je močan El Niño prispeval k obsežni lakoti, v kateri je umrlo okoli 50 milijonov ljudi.

Dodatna toplota v ozračju in oceanih že sproža povratne učinke, ki še poglabljajo podnebno krizo. Med njimi so suše in požari v tropskih gozdovih Indonezije in Amazonije. Suša hkrati zmanjšuje sposobnost tropskih ekosistemov, da iz ozračja odstranjujejo ogljikov dioksid.

Britanski meteorološki urad zato v prihodnjih mesecih napoveduje izrazitejše povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju. Richard Betts, vodja raziskav podnebnih vplivov v njegovem centru Hadley, ocenjuje, da se bo koncentracija od letos do prihodnjega leta povečala za približno 3,5 delca na milijon. To je za tretjino hitreje kot v zadnjih letih in skoraj dvakrat hitreje, kot bi bilo potrebno za doseganje cilja omejitve segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Vse hujše posledice za zdravje in infrastrukturo

Leta 2015 so države s Pariškim podnebnim sporazumom sprejele zavezo, da si bodo prizadevale omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija in ga zadržati precej pod dvema stopinjama glede na predindustrijsko obdobje. Toda nedavni podnebni vrh COP31 v turški Antalyi se je končal brez dogovora o odločnejših ukrepih. Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je ob tem opozoril, da se globalno segrevanje pospešuje.

Njegove posledice so vse izrazitejše. Zaradi rekordne poletne vročine je letos v Evropski uniji umrlo več kot 50.000 ljudi, v Veliki Britaniji pa okoli 5000. Ekstremne temperature ne ogrožajo le zdravja, temveč obremenjujejo tudi infrastrukturo in javne službe.

»Naša infrastruktura ni prilagojena niti sedanjim podnebnim razmeram. To smo videli že poleti, ko so se talile ceste, železniške proge so se deformirale, šole so zapirale vrata, bolnišnice pa so bile povsem preobremenjene. V prihodnosti bo vročina še izrazitejša,« je opozorila Burgess.

Betts med neposrednimi nevarnostmi izpostavlja tudi suše v Amazoniji, ki povečujejo tveganje za gozdne požare. Dim ob tem ogroža zdravje ljudi, požari pa povzročajo dolgoročno škodo ekosistemom. Širše gledano lahko podnebne spremembe ogrozijo tudi oskrbo s hrano in vodo.

Znanstveniki zato opozarjajo, da se bodo posledice segrevanja stopnjevale, dokler države ne bodo bistveno zmanjšale izpustov ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Burgess poudarja, da morajo vlade hkrati prilagoditi družbo na vse višje temperature in pospešiti zmanjševanje emisij.