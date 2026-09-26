Nov val napadov na Ukrajino: Rusija nad podatkovne centre in ponudnike interneta

Rusija je odprla novo fronto v Ukrajini, poroča Guardian. Z napadi na več podatkovnih centrov in ponudnikov internetnih storitev v Kijevu očitno poskuša oslabiti digitalno hrbtenico ukrajinskega gospodarstva.

»Rusija je napadla pomembne ukrajinske podatkovne centre, da bi poskušala prekiniti pretok informacij,« je na omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Po napadih v sredo in četrtek je približno 100.000 gospodinjstev v Kijevu in okolici začasno ostalo brez internetne povezave, je potrdilo ukrajinsko ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Včeraj je nov napad z brezpilotnim letalom v osrednjem Kijevu zadel prostore podjetja Datagroup, enega največjih ukrajinskih telekomunikacijskih podjetij, pri čemer je umrlo pet ljudi. Dan prej so poljske oblasti poročale, da je zagorela satelitska postaja Starlink v osrednji Poljski, ki zagotavlja povezavo z Ukrajino. Šlo naj bi za del usklajenega napada na ukrajinsko internetno infrastrukturo. Lokalni predstavniki so dogodek opisali kot »sabotažo«, povezano z Moskvo.

Rusija je v preteklosti že napadala ukrajinske podatkovne centre, vendar ne v takšnih razsežnostih. Ohranjanje komunikacijske povezanosti države je bilo ves čas vojne prednostna naloga ukrajinske vlade. Zato oblasti ves čas iščejo načine, kako zagotoviti, da bodo imeli ponudniki mobilnih in internetnih storitev dovolj rezervnega napajanja za delovanje tudi ob daljših izpadih elektrike.

Oslabljena gospodarska infrastruktura

Toda z bližajočo se zimo se uradniki in predstavniki industrije bojijo, da bi ponavljajoči se ruski napadi lahko začeli motiti delovanje omrežij, ki omogočajo delovanje ukrajinskih bank, plačilnih sistemov in javnih služb. »Prebivalcem Kijeva priporočam, naj se postopoma pripravijo na zimo, tako da si priskrbijo terminale Starlink ali druga sredstva za zagotavljanje komunikacij,« je na omrežju X zapisal priljubljeni bloger in nekdanji vladni svetovalec Serhij Sternenko.

Med včerajšnjimi cilji je bilo tudi skladišče, ki ga uporablja veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's v okolici Kijeva. FOTO: Sergiy Chalyi/Reuters

Napadi sicer le sledijo okrepljenim ruskim udarom na ukrajinsko gospodarstvo. Rusija z raketami in novimi reaktivnimi brezpilotnimi letali cilja na skladišča, bencinske servise, pristanišča in drugo komercialno infrastrukturo ter tako dodatno pritiska na gospodarstvo, ki ga je že skoraj pet let obsežne vojne močno izčrpalo. Med včerajšnjimi cilji je bilo tudi skladišče, ki ga uporablja veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's v okolici Kijeva.

Ukrajina se težko spopada z naraščajočim valom novih ruskih reaktivnih brezpilotnih letal z veliko hitrostjo, med njimi Geran-5, hkrati pa ji kritično primanjkuje raket patriot, ki jih potrebuje za obrambo pred ruskimi balističnimi in manevrirnimi raketami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek novinarjem povedal, da je Donald Trump odobril izdajo dovoljenj Ukrajini za proizvodnjo protiletalskih omenjenih raket. To bi Kijevu lahko odprlo možnost, da bi ključne sisteme izdeloval doma, vendar strokovnjaki opozarjajo, da bi vzpostavitev proizvodnje lahko trajala več let.

Trump je sicer glede tega, ali naj ZDA Ukrajini dovolijo proizvodnjo sistemov patriot, že večkrat spremenil stališče.