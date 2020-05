Nova bruseljska bitka za milijarde evrov

Bruselj – Ko bo evropska komisija na čelu z Ursulo von der Leyen jutri predstavila nov predlog proračuna za obdobje 2021–2027 in načrt za gospodarsko okrevanje, se bo prava politična bitka na stari celini šele začela.Zadnji proračunski predlog je bil na mizi na februarskem vrhu EU. Predlagal ga je predsednik evropskega sveta Charles Michel in je obsegal 1094,8 milijarde evrov (1,074 odstotka bruto nacionalnega dohodka). Vrh ni bil uspešen, saj ni bilo dovolj politične volje. Za najvarčnejše s severa je bil še krepko previsok, manj razviti so zahtevali več denarja za kohezijo. Tudi Slovenija ga je zavračala. V sedemletnem ...