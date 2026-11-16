Nova evropska politika Beograda ostaja uganka

Črna gora pred končanjem pristopnih pogajanj, napredovanje Moldavije, novi obeti za Srbijo po padcu Aleksandra Vučića. Tudi na Širitvenem forumu Evropske unije v Bruslju so govorci poudarjali nov zagon, ki ga je čutiti v pristopanju novih kandidatk. »Prvič po dolgih letih se nam ponuja resnična možnost širitve,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

S širitvenega foruma je najbolj odmeval zaplet z dogajanjem na njegovem nedeljskem koncertnem odprtju, naslovljenem Melodije enotnosti. Slovenski glasbeniki Marko Hatlak & Kapobanda so izvajali pesmi iz držav, ki želijo pristopiti k EU. A izvedba srbske pesmi Na Kosovu vstaja zora (Sa Kosova zore sviće) je povzročila pravi zaplet.