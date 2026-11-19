Kitajski predsednik Xi Jinping je na pragu enega največjih diplomatskih uspehov svoje dolge kariere: danes bo gostitelj tristranskega srečanja, kakršnega v zgodovini še ni bilo. Ko se bo sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, bo to – kot navajajo kitajski mediji, ki dogodek spremljajo z vnaprej povečanim vznemirjenjem – predvsem »močno politično sporočilo«. A naj se v zahodnih medijih še tako špekulira, da bo to sestanek treh vladarjev novega sveta, ki bo v marsičem spominjal na tristransko konferenco v Jalti leta 1945 – ko so ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in sovjetski voditelj Josif Stalin odločili o tem, kakšna bo svetovna ureditev po drugi svetovni vojni –, vsi kitajski funkcionarji ...