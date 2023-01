Nova kvaliteta vojaške podpore Ukrajini

Odločitve Francije, Nemčije in ZDA, da bodo v Ukrajino prvič poslale bojna oklepna vozila, je očitno povzročila sprememba strategije Zahoda. Čeprav se je o napotitvi ameriških bradleyjev ugibalo že nekaj časa, je bila hitra odločitev Francije za AMX-10RC in Nemčije za marderje presenečenje.

Tako v Berlinu kot v Parizu je bilo lani veliko zadržkov do pošiljanja težkega orožja Ukrajini. Izgovor, da bi s pošiljanjem orožja izzivali Vladimirja Putina in se vpletli v vojno, je izpuhtel. Prevladala je logika, da večja ko bo pomoč Ukrajini in več neuspehov ko bo ruska armada utrpela, prej bo Kremelj pripravljen končati agresijo in okupacijo.